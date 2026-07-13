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Depois de sobreviver aos maus-tratos, Dobby prepara-se para encontrar uma nova família

O cachorro foi resgatado pela Associação dos Animais de Lisboa depois de alegadamente ter sido alvo de afogamento por uma criança de 12 anos.
Redação
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Associação dos Animais de Lisboa/Instagram

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Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

Animal foi resgatado por um membro da Associação dos Animais de Lisboa depois de um alerta dado por moradores. O cão apresentava sinais de exaustão e ferimentos graves. O caso foi participado à PSP.
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O cão bebé que emocionou o país após sobreviver a uma alegada tentativa de afogamento na Alta de Lisboa poderá em breve começar uma nova vida. Dobby, nome dado pela Associação dos Animais de Lisboa (AAL) depois do resgate, está a recuperar favoravelmente e deverá ser colocado para adoção assim que concluir o protocolo vacinal.

O caso tornou-se conhecido na semana passada, depois de a associação divulgar um vídeo onde é possível ver uma criança a forçar repetidamente o cão a submergir num lago, puxando-o pela trela sempre que tentava escapar. As imagens geraram uma onda de indignação e levaram à apresentação de uma queixa-crime junto da PSP.

Chegou em estado crítico, mas recuperou rapidamente

Segundo a AAL, quando foi resgatado, Dobby encontrava-se num estado muito debilitado.

O cão apresentava sinais de exaustão extrema, tinha ingerido uma quantidade significativa de água, o abdómen encontrava-se bastante inchado e as patas estavam feridas e ensanguentadas devido às sucessivas tentativas de fugir. Foi imediatamente encaminhado para uma clínica veterinária, onde recebeu tratamento de urgência e conseguiu estabilizar.

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Nos dias seguintes, a evolução clínica foi positiva e a associação revelou que o animal recuperou não só fisicamente, como também manteve um comportamento dócil e afetuoso.

"Está cada dia mais confiante, é um cão que adora pessoas e confia muito em quem o rodeia"

Numa atualização publicada nas redes sociais, a AAL descreveu Dobby como um cão "extremamente meigo, muito brincalhão e está sempre pronto para uma boa brincadeira. Adora roer os seus petiscos, é muito guloso e anda sempre bem-disposto."

A associação refere que o cachorro já "iniciou todos os seus procedimentos veterinários. Já tem a desparasitação interna e externa em dia, já colocou o seu microchip e, em breve, vai começar o seu protocolo vacinal".

A publicação motivou milhares de reações e centenas de mensagens de pessoas interessadas em adotar o pequeno Dobby.

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