Depois de sobreviver aos maus-tratos, Dobby prepara-se para encontrar uma nova família

O cachorro foi resgatado pela Associação dos Animais de Lisboa depois de alegadamente ter sido alvo de afogamento por uma criança de 12 anos.

O cão bebé que emocionou o país após sobreviver a uma alegada tentativa de afogamento na Alta de Lisboa poderá em breve começar uma nova vida. Dobby, nome dado pela Associação dos Animais de Lisboa (AAL) depois do resgate, está a recuperar favoravelmente e deverá ser colocado para adoção assim que concluir o protocolo vacinal.

O caso tornou-se conhecido na semana passada, depois de a associação divulgar um vídeo onde é possível ver uma criança a forçar repetidamente o cão a submergir num lago, puxando-o pela trela sempre que tentava escapar. As imagens geraram uma onda de indignação e levaram à apresentação de uma queixa-crime junto da PSP.

Chegou em estado crítico, mas recuperou rapidamente

Segundo a AAL, quando foi resgatado, Dobby encontrava-se num estado muito debilitado.

O cão apresentava sinais de exaustão extrema, tinha ingerido uma quantidade significativa de água, o abdómen encontrava-se bastante inchado e as patas estavam feridas e ensanguentadas devido às sucessivas tentativas de fugir. Foi imediatamente encaminhado para uma clínica veterinária, onde recebeu tratamento de urgência e conseguiu estabilizar.

Nos dias seguintes, a evolução clínica foi positiva e a associação revelou que o animal recuperou não só fisicamente, como também manteve um comportamento dócil e afetuoso.

"Está cada dia mais confiante, é um cão que adora pessoas e confia muito em quem o rodeia"

Numa atualização publicada nas redes sociais, a AAL descreveu Dobby como um cão "extremamente meigo, muito brincalhão e está sempre pronto para uma boa brincadeira. Adora roer os seus petiscos, é muito guloso e anda sempre bem-disposto."

A associação refere que o cachorro já "iniciou todos os seus procedimentos veterinários. Já tem a desparasitação interna e externa em dia, já colocou o seu microchip e, em breve, vai começar o seu protocolo vacinal".

A publicação motivou milhares de reações e centenas de mensagens de pessoas interessadas em adotar o pequeno Dobby.