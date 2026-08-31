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Depois de esfaquear homem em Cascais, suspeito sofre acidente e faz confissão à PSP

Um homem de 70 anos foi esfaqueado no pescoço em São João do Estoril, Cascais. Pouco depois, o alegado agressor envolveu-se num acidente de viação com um agente da polícia que estaria de folga, e acabou por contar que tinha acabado de cometer o crime.
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Depois de esfaquear homem em Cascais, suspeito sofre acidente e faz confissão à PSP
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Um acidente de viação acabou por levar um agente da polícia até ao suspeito de um esfaqueamento ocorrido este domingo em São João do Estoril, no concelho de Cascais.

Um homem de 70 anos foi atacado com uma arma branca e sofreu um ferimento no pescoço. Apesar da gravidade do golpe, a vítima conseguiu pedir ajuda e acabou por ser encaminhada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, segundo o Correio da Manhã. O estado de saúde não foi divulgado, até ao momento.

Poucos minutos depois do ataque, o alegado agressor terá estado envolvido num acidente de viação. Do outro lado estava um agente da Polícia de Segurança Pública que se encontrava de folga.

Foi nesse contexto que terá acontecido um dos momentos decisivos da investigação. De acordo com a informação divulgada, o homem contou ao polícia que tinha acabado de matar uma pessoa. O agente alertou então as autoridades, que conseguiram estabelecer a ligação entre o relato e o esfaqueamento ocorrido anteriormente.

Suspeito ficou sob investigação da PJ

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A Polícia Judiciária (PJ) está agora a realizar diligências para esclarecer o que aconteceu em São João do Estoril e determinar as circunstâncias que estiveram na origem do ataque.

Para já, não foram divulgados todos os contornos do caso, nomeadamente o que terá motivado o confronto ou qual a relação existente entre o suspeito e a vítima.

Segundo informação avançada pelo mesmo jornal, os dois homens seriam colegas de casa e discutiam frequentemente, um dado que poderá ajudar a investigação a perceber o que esteve na origem da agressão.

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