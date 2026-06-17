Dependência do jogo a dinheiro traz a Lisboa nova unidade pública de tratamento

A primeira unidade pública dedicada ao tratamento desta perturbação abre já esta quinta-feira no Restelo através do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD).

Lisboa vai passar a ter uma resposta pública especializada para pessoas com problemas relacionados com a dependência do jogo a dinheiro. A primeira unidade pública dedicada ao tratamento desta perturbação abre, esta quinta-feira no Restelo, através do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD).

A presidente do ICAD, Joana Teixeira, disse à agência Lusa que a criação da "Unidade de Intervenção no jogo de Lisboa" surgiu na sequência do "aumento muito acentuado" do número de pessoas que procuram ajuda para o tratamento desta patologia. O ano passado o Instituto contava com cerca de 782 utentes, mais 424 pessoas do que em 2023.

Os dados nacionais atualmente disponíveis apontam para uma prevalência estimada de dependência de jogo de 0,6% da população e de jogo problemático de 1,1%.

Tratamento com acompanhamento individual e em grupo

O programa criado pelo ICAD prevê uma abordagem multidisciplinar, combinando acompanhamento individual com sessões de intervenção em grupo. A participação das famílias dos utentes também está prevista no plano terapêutico, reconhecendo o impacto que a dependência do jogo pode ter nas relações pessoais e financeiras. "Temos um componente da família associado, que é fundamental e, portanto, é uma intervenção sistémica.", afirmou Joana Teixeira.

A presidente do ICAD, explicou, ainda, que esta resposta surge para responder a uma problemática que tem vindo a ganhar dimensão e que exige uma intervenção especializada.

Numa primeira fase, o centro destina-se a adultos com dependência de jogo a dinheiro, mas o ICAD não exclui alargar a resposta a outras problemáticas e a outras idades, uma vez que o perfil dos doentes é do sexo masculino entre os 15 e os 34 anos.

Pedidos de ajuda têm aumentado

Segundo o ICAD, os pedidos de apoio relacionados com problemas associados ao jogo aumentaram significativamente nos últimos anos. A entidade alerta também para a preocupação crescente com o impacto das plataformas digitais e das apostas online, sobretudo entre os mais jovens.

O crescimento da publicidade associada às apostas e a facilidade de acesso através da internet são apontados como fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de comportamentos de risco.