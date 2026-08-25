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Denúncia leva GNR a festa em São Martinho do Porto. Cinco homens detidos por segurança ilegal

A denúncia levou a GNR ao recinto da festa “Verão São”, onde os militares encontraram cinco homens a desempenhar funções sem habilitação legal. Foram apreendidos rádios, auriculares e outros equipamentos.
Redação
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Denúncia leva GNR a festa em São Martinho do Porto. Cinco homens detidos por segurança ilegal
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Uma denúncia sobre a presença de pessoas a exercer funções de segurança privada sem habilitação levou a Guarda Nacional Republicana (GNR) a intervir numa festa em São Martinho do Porto, no concelho de Alcobaça, no passado dia 22 de agosto.

A operação terminou com a detenção de cinco homens, com idades entre os 29 e os 37 anos, que, segundo os militares, estavam a desempenhar funções de segurança sem possuírem habilitação para o efeito.

Os militares do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha deslocaram-se ao recinto da festa “Verão São” depois de terem recebido a denúncia e iniciaram diligências para confirmar a situação.

A intervenção permitiu localizar os cinco suspeitos, que acabaram por ser detidos em flagrante delito.

Rádios e equipamento tático apreendidos

De acordo com o Jornal de Leiria, durante a ação, as autoridades encontraram diversos equipamentos que estariam a ser utilizados pelos homens durante o exercício das funções.

Foram apreendidos cinco rádios portáteis, cinco auriculares, dois pares de luvas táticas, um cinturão tático e uma lanterna tática.

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A operação contou com o reforço de militares do Destacamento de Intervenção de Leiria.

Os cinco homens foram posteriormente constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alcobaça, que ficará responsável pelo processo.

A GNR não divulgou outros detalhes sobre a organização da festa ou sobre a eventual entidade que teria contratado os suspeitos.

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