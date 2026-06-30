segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

CSM abriu 24 processos disciplinares a juízes em 2025 e afastou três magistrados da carreira

O Conselho Superior da Magistratura instaurou 24 processos disciplinares a juízes em 2025, mais oito do que no ano anterior. Três magistrados foram condenados à reforma ou aposentação compulsiva e seis foram suspensos, segundo o relatório anual entregue no Parlamento
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
CSM abriu 24 processos disciplinares a juízes em 2025 e afastou três magistrados da carreira

Criança de cinco anos morre afogada numa piscina particular em Benavente

Relacionados

Conselho Superior da Magistratura ignora Chega

Conselho Superior da Magistratura (CSM) recusou dar parecer sobre projeto de lei relativo a transexuais, alegando tratar-se de questão de ‘caráter essencialmente ideológico’.
Conselho Superior da Magistratura ignora Chega

Conselho Superior da Magistratura alvo de ataque informático

O CSM explica que o ‘site’ está alojado num servidor externo ao Conselho Superior da Magistratura, o qual disponibiliza apenas informação pública, não estando em causa qualquer acesso a dados sensíveis
Conselho Superior da Magistratura alvo de ataque informático

Cura Mariano toma posse como presidente do STJ

O novo presidente do STJ assume também, por inerência de funções, a presidência do Conselho Superior da Magistratura (CSM)
Cura Mariano toma posse como presidente do STJ

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) instaurou 24 processos disciplinares a juízes durante 2025, um aumento de 50% face aos 16 registados no ano anterior. O relatório anual de atividades, entregue esta terça-feira na Assembleia da República, revela ainda que três magistrados foram condenados à reforma ou aposentação compulsiva e seis foram suspensos na sequência de processos disciplinares.

Além destas sanções, o CSM aplicou cinco multas e seis advertências, duas das quais registadas, no âmbito da ação disciplinar desenvolvida ao longo do ano.

Aumentam processos disciplinares e averiguações

Segundo o documento, foram igualmente instaurados 17 inquéritos, dos quais dois evoluíram para processos disciplinares.

O Conselho abriu ainda 34 averiguações, tendo 10 sido convertidas em processos disciplinares e duas dado origem a inquéritos, refletindo um aumento da atividade de fiscalização sobre o desempenho dos magistrados judiciais.

Mais inspeções e 116 juízes com classificação de Muito Bom

O relatório evidencia também um reforço da atividade inspetiva em 2025.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Ao longo do ano foram homologadas 262 classificações finais e apreciadas 51 reclamações relacionadas com os processos de avaliação.

A classificação máxima de "Muito Bom" foi atribuída a 116 magistrados, de acordo com os dados do Conselho Superior da Magistratura.

Magistratura perdeu três juízes em 2025

No final de 2025, a magistratura judicial contava com 1.939 juízes, menos três do que no ano anterior.

Destes, 1.814 encontravam-se em efetividade de funções, distribuídos por 1.298 juízes nos tribunais de primeira instância, 402 desembargadores nos tribunais da Relação e 58 juízes conselheiros no Supremo Tribunal de Justiça.

O relatório refere ainda que 123 magistrados estavam em comissão de serviço, dos quais 116 desempenhavam funções de natureza judicial e sete exerciam funções não judiciais.

Durante o ano foram atribuídas ou renovadas 36 comissões de serviço, correspondendo a 19 novas nomeações e 17 renovações.

Aposentações continuam a marcar saídas da magistratura

Em 2025 registaram-se 58 saídas da magistratura, maioritariamente por aposentação, bem como três licenças sem vencimento.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O relatório do CSM revela ainda que os juízes dos tribunais de primeira instância acumularam mais de 35 mil dias de ausência ao trabalho, sobretudo devido a doença e licenças de parentalidade.

Os dados constam do relatório anual de atividades de 2025 do Conselho Superior da Magistratura, documento que traça um retrato da gestão disciplinar, inspetiva e dos recursos humanos da magistratura judicial ao longo do último ano.

Temas

Justiça
CSM
Juizes
Avaliação
Processos Disciplinares

Leia também

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Uma mulher de 52 anos foi colocada em prisão preventiva por suspeitas de infligir maus-tratos físicos e psicológicos aos filhos menores, em Évora. Segundo o Ministério Público, o filho mais velho era alegadamente vítima de agressões desde os 8 anos e foi hospitalizado devido à gravidade das lesões
Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Recebeu uma SMS em nome do SNS 24 a exigir um pagamento? Ministério da Saúde deixa novo alerta

As mensagens alegam falsas dívidas ao Estado e pedem um pagamento urgente em 48 horas. O Ministério da Saúde garante que se trata de uma fraude e explica o que deve fazer se receber este tipo de SMS
Recebeu uma SMS em nome do SNS 24 a exigir um pagamento? Ministério da Saúde deixa novo alerta

Mais vistos

Destaques