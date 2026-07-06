Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

Animal foi resgatado por um membro da Associação dos Animais de Lisboa depois de um alerta dado por moradores. O cão apresentava sinais de exaustão e ferimentos graves. O caso foi participado à PSP.

Um cão bebé foi resgatado na passada sexta-feira, em Lisboa, depois de alegadamente ter sido sujeito a uma tentativa de afogamento num lago. O caso foi divulgado pela Associação dos Animais de Lisboa (AAL), que garante ter apresentado uma queixa-crime junto da PSP e aproveitou para lançar um apelo à denúncia de situações de maus-tratos a animais.

Segundo a associação, tudo começou quando um dos seus membros recebeu uma mensagem num grupo de moradores a alertar para a situação. De acordo com esse relato, uma criança estaria há cerca de 40 minutos a tentar afogar o animal.

Na publicação partilhada nas redes sociais, a AAL descreve que, num vídeo enviado juntamente com o alerta, era possível ver a criança "a puxar repetidamente o cão pela trela sempre que este tentava fugir e a forçá-lo várias vezes a submergir, empurrando-lhe a cabeça para dentro de água, impedindo-o de escapar".

Perante a denúncia, o voluntário deslocou-se de imediato ao local, retirou o cão da água e dirigiu-se à esquadra da PSP, onde deu conhecimento da situação. O animal foi depois transportado para um médico veterinário.

Segundo a associação, o cachorro encontrava-se "em muito mau estado", apresentando sinais de exaustão, grande ingestão de água, abdómen inchado e ferimentos nas patas, alegadamente provocados pelas tentativas de escapar.

Após receber assistência veterinária e ser estabilizado, o cão ficou ao cuidado da Associação dos Animais de Lisboa.

A organização revela ainda que apresentou uma queixa-crime na PSP. De acordo com a publicação, os pais da criança também estiveram presentes na esquadra.

A terminar, a associação deixa um apelo dirigido a todos os cidadãos.

"Não fiquem indiferentes"

A AAL sublinha que, neste caso, "o cão esteve cerca de 40 minutos naquela condição antes de alguém intervir", acrescentando que "quanto mais pessoas perceberem que agir e pedir ajuda pode salvar uma vida, maior será a diferença que conseguimos fazer".

Este vídeo contém imagens de natureza sensível que podem ferir a suscetibilidade de alguns leitores