Morreu bebé de um ano que caiu do terceiro andar de um prédio nas Caldas da Rainha

A criança estaria sozinha em casa com a irmã de 15 anos.

Morreu na tarde deste sábado o bebé de pouco mais de um ano que caiu do terceiro andar de um prédio nas Caldas da Rainha.

O acidente ocorreu na manhã deste sábado, tendo o alerta sido dado por volta das 11h30 pelos vizinhos.

No local estiveram os bombeiros voluntários, a VMER e a PSP. A criança foi estabilizada no local e transportada de helicóptero para o hospital de Santa Maria, em lisboa, onde acabou por não resistir aos ferimentos.

Ao que o Correio da Manhã indica, a criança, que faria dois anos em outubro, estaria sozinha em casa com a irmã de 15 anos.

Inicialmente, a notícia publicada informava que o bebé teria três anos, no entanto, essa informação foi posteriormente corrigida.