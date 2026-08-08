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Morreu bebé de um ano que caiu do terceiro andar de um prédio nas Caldas da Rainha

A criança estaria sozinha em casa com a irmã de 15 anos.
Redação
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Morreu bebé de um ano que caiu do terceiro andar de um prédio nas Caldas da Rainha

29 horas perdidas em Ponte da Barca

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Morreu na tarde deste sábado o bebé de pouco mais de um ano que caiu do terceiro andar de um prédio nas Caldas da Rainha. 

O acidente ocorreu na manhã deste sábado, tendo o alerta sido dado por volta das 11h30 pelos vizinhos.

No local estiveram os bombeiros voluntários, a VMER e a PSP. A criança foi estabilizada no local e transportada de helicóptero para o hospital de Santa Maria, em lisboa, onde acabou por não resistir aos ferimentos. 

Ao que o Correio da Manhã indica, a criança, que faria dois anos em outubro, estaria sozinha em casa com a irmã de 15 anos. 

Inicialmente, a notícia publicada informava que o bebé teria três anos, no entanto, essa informação foi posteriormente corrigida.

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