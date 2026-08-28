Criança de oito anos leva mochila com quase 200 gramas de haxixe para campo de férias na Maia

Relacionados
Visita à prisão termina em detenção: mulher de 60 anos tentou passar cinco embalagens de haxixe a recluso
Mulher de 101 anos apanhada a vender canábis no sudoeste da Nigéria. Vendia a "vizinhos e moradores locais"
Recluso da Guarda liderava rede de droga que abastecia prisões de quatro distritos
Uma criança de oito anos foi apanhada com quase 200 gramas de haxixe no interior da mochila que levou para o Campo de Férias Escolares da Câmara da Maia, no Complexo de Ténis da Maia.
De acordo com a CNN Portugal, o produto foi encontrado esta quinta-feira e, após análise, foi confirmado que se tratava de 197 gramas de haxixe.
A mãe da criança justificou a presença do estupefaciente junto das autoridades, garantindo que o menor desconhecia o conteúdo da mochila. Segundo explicou, um familiar, o pai, tinha ido buscar a criança ao campo de férias no dia anterior e ficou com a mochila. Por lapso, terá deixado o estupefaciente no interior.
As autoridades apreenderam o produto e continuam a investigar o caso.