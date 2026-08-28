Criança de oito anos leva mochila com quase 200 gramas de haxixe para campo de férias na Maia

As autoridades apreenderam o produto e continuam a investigar o caso.

Uma criança de oito anos foi apanhada com quase 200 gramas de haxixe no interior da mochila que levou para o Campo de Férias Escolares da Câmara da Maia, no Complexo de Ténis da Maia.

De acordo com a CNN Portugal , o produto foi encontrado esta quinta-feira e, após análise, foi confirmado que se tratava de 197 gramas de haxixe.

A mãe da criança justificou a presença do estupefaciente junto das autoridades, garantindo que o menor desconhecia o conteúdo da mochila. Segundo explicou, um familiar, o pai, tinha ido buscar a criança ao campo de férias no dia anterior e ficou com a mochila. Por lapso, terá deixado o estupefaciente no interior.

As autoridades apreenderam o produto e continuam a investigar o caso.