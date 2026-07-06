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Criança de dois anos em estado grave após queda de varanda com seis metros de altura em Santa Comba Dão

A criança foi helitransportada para o Hospital de Coimbra depois de sofrer uma queda de cerca de seis metros. O acidente mobilizou bombeiros, GNR, INEM e um meio aéreo.
Redação
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Criança de dois anos em estado grave após queda de varanda com seis metros de altura em Santa Comba Dão

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Uma criança de dois anos ficou gravemente ferida, esta segunda-feira, após cair de uma varanda com cerca de seis metros de altura, no centro de Santa Comba Dão, confirmou fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado às 17h55 e levou à mobilização dos Bombeiros Voluntários de Santa Comba Dão, da GNR, do INEM e do helicóptero de emergência médica.

"A criança caiu de uma varanda, no centro de Santa Comba Dão, com cerca de seis metros de altura e ficou gravemente ferida. Foi helitransportada para [o hospital de] Coimbra", adiantou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil Viseu Dão Lafões à agência Lusa.

No local estiveram 12 operacionais, apoiados por três veículos e um meio aéreo, que assegurou o transporte da vítima para o Hospital de Coimbra, onde recebeu tratamento especializado.

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