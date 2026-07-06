Criança de dois anos em estado grave após queda de varanda com seis metros de altura em Santa Comba Dão

Relacionados
Imagens mostram segundos de terror: menina fica pendurada em janela e é salva no último instante
Português de 29 anos morre após queda de prancha na Suíça
Doença grave de menino de 9 anos poderá ter estado na origem da tragédia que está a chocar o mundo. Família morre após queda de 36 andares
Uma criança de dois anos ficou gravemente ferida, esta segunda-feira, após cair de uma varanda com cerca de seis metros de altura, no centro de Santa Comba Dão, confirmou fonte da Proteção Civil.
O alerta foi dado às 17h55 e levou à mobilização dos Bombeiros Voluntários de Santa Comba Dão, da GNR, do INEM e do helicóptero de emergência médica.
"A criança caiu de uma varanda, no centro de Santa Comba Dão, com cerca de seis metros de altura e ficou gravemente ferida. Foi helitransportada para [o hospital de] Coimbra", adiantou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil Viseu Dão Lafões à agência Lusa.
No local estiveram 12 operacionais, apoiados por três veículos e um meio aéreo, que assegurou o transporte da vítima para o Hospital de Coimbra, onde recebeu tratamento especializado.