Criança de dois anos em estado grave após queda de varanda com seis metros de altura em Santa Comba Dão

A criança foi helitransportada para o Hospital de Coimbra depois de sofrer uma queda de cerca de seis metros. O acidente mobilizou bombeiros, GNR, INEM e um meio aéreo.

Uma criança de dois anos ficou gravemente ferida, esta segunda-feira, após cair de uma varanda com cerca de seis metros de altura, no centro de Santa Comba Dão, confirmou fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado às 17h55 e levou à mobilização dos Bombeiros Voluntários de Santa Comba Dão, da GNR, do INEM e do helicóptero de emergência médica.

"A criança caiu de uma varanda, no centro de Santa Comba Dão, com cerca de seis metros de altura e ficou gravemente ferida. Foi helitransportada para [o hospital de] Coimbra", adiantou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil Viseu Dão Lafões à agência Lusa.

No local estiveram 12 operacionais, apoiados por três veículos e um meio aéreo, que assegurou o transporte da vítima para o Hospital de Coimbra, onde recebeu tratamento especializado.