Criança de dois anos desaparecida é encontrada numa zona de mato em Vila Franca de Xira

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O desaparecimento de um menino de dois anos desencadeou, na tarde de domingo, uma ampla operação de buscas em Vila Franca de Xira, que terminou da melhor forma. A criança foi encontrada com vida ao início da noite, numa zona de mato, sendo depois encaminhada para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, para avaliação médica.
As circunstâncias em que o menor desapareceu continuam a ser investigadas pelas autoridades.
Desaparecimento mobilizou vários meios de emergência
O alerta foi dado pela mãe da criança, depois de verificar que o filho já não se encontrava na habitação.
Ao que foi possível apurar, o menino estava em casa acompanhado pelo irmão, de 19 anos, que terá adormecido durante a tarde. Quando acordou, a criança já não estava no local.
Perante o desaparecimento, foi montada uma operação de buscas que envolveu elementos da PSP, dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira e da Unidade Especial de Polícia.
Drones ajudaram a localizar a criança
As buscas prolongaram-se durante várias horas e recorreram também a drones para rastrear a área envolvente.
O menino foi encontrado cerca das 20h30, numa zona de vegetação, pelos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira.
Depois de ser resgatada, a criança foi transportada para o Hospital Dona Estefânia, onde ficou sob observação médica.
Autoridades procuram esclarecer o que aconteceu
Apesar do desfecho positivo, as autoridades continuam a apurar como a criança conseguiu sair da habitação e percorrer o trajeto até ao local onde acabou por ser encontrada.
A investigação deverá agora determinar as circunstâncias do desaparecimento.