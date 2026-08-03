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Criança de dois anos desaparecida é encontrada numa zona de mato em Vila Franca de Xira

O desaparecimento de um menino de dois anos mobilizou, durante várias horas, uma operação de buscas em Vila Franca de Xira. A criança acabou por ser localizada com vida numa zona de mato, graças a uma operação que envolveu bombeiros, PSP e meios especializados.
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Criança de dois anos desaparecida é encontrada numa zona de mato em Vila Franca de Xira

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O desaparecimento de um menino de dois anos desencadeou, na tarde de domingo, uma ampla operação de buscas em Vila Franca de Xira, que terminou da melhor forma. A criança foi encontrada com vida ao início da noite, numa zona de mato, sendo depois encaminhada para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, para avaliação médica.

As circunstâncias em que o menor desapareceu continuam a ser investigadas pelas autoridades.

Desaparecimento mobilizou vários meios de emergência

O alerta foi dado pela mãe da criança, depois de verificar que o filho já não se encontrava na habitação.

Ao que foi possível apurar, o menino estava em casa acompanhado pelo irmão, de 19 anos, que terá adormecido durante a tarde. Quando acordou, a criança já não estava no local.

Perante o desaparecimento, foi montada uma operação de buscas que envolveu elementos da PSP, dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira e da Unidade Especial de Polícia.

Drones ajudaram a localizar a criança

As buscas prolongaram-se durante várias horas e recorreram também a drones para rastrear a área envolvente.

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O menino foi encontrado cerca das 20h30, numa zona de vegetação, pelos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira.

Depois de ser resgatada, a criança foi transportada para o Hospital Dona Estefânia, onde ficou sob observação médica.

Autoridades procuram esclarecer o que aconteceu

Apesar do desfecho positivo, as autoridades continuam a apurar como a criança conseguiu sair da habitação e percorrer o trajeto até ao local onde acabou por ser encontrada.

A investigação deverá agora determinar as circunstâncias do desaparecimento.

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