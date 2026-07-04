segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Criança de cinco anos morre afogada numa piscina particular em Benavente

O alerta terá sido dado pelas 20h51 desta sexta-feira.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Criança de cinco anos morre afogada numa piscina particular em Benavente

Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

Relacionados

Afogamentos de crianças e jovens aumentaram 22,5% em Portugal. INEM deixa alerta para o verão

O INEM registou um aumento de 22,5% dos afogamentos e acidentes de mergulho envolvendo crianças e jovens em 2025. A entidade alerta que estes acidentes acontecem de forma rápida e silenciosa e reforça a importância da vigilância permanente nas praias e piscinas
Afogamentos de crianças e jovens aumentaram 22,5% em Portugal. INEM deixa alerta para o verão

Uma criança de cinco anos morreu na noite desta sexta-feira por afogamento numa piscina nos Foros de Almada, em Benavente.

O alerta terá sido dado pelas 20h51 para um afogamento numa piscina particular. De acordo com o Comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo, citado pelo Correio da Manhã, o óbito foi declarado no local.

Foram acionados os Bombeiros Voluntários de Benavente, a VMER do Hospital Distrital de Santarém e a GNR.

Temas

Acidente
Afogamento
Óbito criança
Benavente
Foros de Almada

Leia também

Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

Vítima, de 25 anos, seguia como passageiro da viatura. Autoridades continuam à procura do condutor e do outro ocupante que abandonaram o local depois do despiste.
Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

MULTIBANCO + Perto chega às populações sem acesso a serviços bancários

O ministério da Economia e da Coesão Territorial, em colaboração com o Banco de Portugal, a SIBS e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), lançou hoje na Freguesia de Tó, em Mogadouro, Bragança, o “MULTIBANCO + Perto”, projeto-piloto que pretende garantir o acesso a serviços bancários essenciais às populações que vivem em localidades sem qualquer ponto de atendimento bancário próximo.
MULTIBANCO + Perto chega às populações sem acesso a serviços bancários

Exames nacionais sob polémica: pais avançam com petição para anular exames após falhas na classificação eletrónica

A petição já conta com mais de mil assinaturas.
Exames nacionais sob polémica: pais avançam com petição para anular exames após falhas na classificação eletrónica

Mais vistos

Destaques