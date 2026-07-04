Criança de cinco anos morre afogada numa piscina particular em Benavente

O alerta terá sido dado pelas 20h51 desta sexta-feira.

Uma criança de cinco anos morreu na noite desta sexta-feira por afogamento numa piscina nos Foros de Almada, em Benavente.

O alerta terá sido dado pelas 20h51 para um afogamento numa piscina particular. De acordo com o Comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo, citado pelo Correio da Manhã, o óbito foi declarado no local.

Foram acionados os Bombeiros Voluntários de Benavente, a VMER do Hospital Distrital de Santarém e a GNR.