Criança de 12 anos morre no rio Douro em Vila Nova de Gaia

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Uma criança de 12 anos morreu, este domingo, no rio Douro, em Avintes, no concelho de Vila Nova de Gaia.
Segundo fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto citada pela Lusa, o alerta para o desaparecimento do jovem na água foi dado às 17h16.
Para o local foram mobilizados 27 operacionais, apoiados por 12 viaturas.
O corpo da criança foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto, onde será realizada a autópsia.