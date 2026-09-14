Criança de 12 anos morre no rio Douro em Vila Nova de Gaia

Mais de duas dezenas de operacionais foram mobilizados para o local.

Uma criança de 12 anos morreu, este domingo, no rio Douro, em Avintes, no concelho de Vila Nova de Gaia.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto citada pela Lusa, o alerta para o desaparecimento do jovem na água foi dado às 17h16.

Para o local foram mobilizados 27 operacionais, apoiados por 12 viaturas.

O corpo da criança foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto, onde será realizada a autópsia.