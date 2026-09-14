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Criança de 12 anos morre no rio Douro em Vila Nova de Gaia

Mais de duas dezenas de operacionais foram mobilizados para o local.
SOL/Lusa
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Criança de 12 anos morre no rio Douro em Vila Nova de Gaia

Dois homens gravados a espancar tio e sobrinho em Lisboa ficam em liberdade. Conflito terá começado devido a um cigarro

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Uma criança de 12 anos morreu, este domingo, no rio Douro, em Avintes, no concelho de Vila Nova de Gaia.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto citada pela Lusa, o alerta para o desaparecimento do jovem na água foi dado às 17h16.

Para o local foram mobilizados 27 operacionais, apoiados por 12 viaturas.

O corpo da criança foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto, onde será realizada a autópsia.

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