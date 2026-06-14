segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Criança de 12 anos morre após atropelamento em Vila Verde. O pai tinha acabado de a deixar na paragem do autocarro

Ainda não há datas reveladas para as cerimónias fúnebres.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Criança de 12 anos morre após atropelamento em Vila Verde. O pai tinha acabado de a deixar na paragem do autocarro

"Espero que participe": Shakira deixa apelo a Luís Montenegro após tragédia na Venezuela

Relacionados

Criança de 10 anos fica gravemente ferida após atropelamento em Arcos de Valdevez

A criança foi estabilizada no local e encaminhada de helicóptero do INEM para o Hospital de S. João.
Criança de 10 anos fica gravemente ferida após atropelamento em Arcos de Valdevez

Mulher morre e homem fica em estado grave após atropelamento e fuga em Albufeira

Foi acionado um helicóptero para apoio à emergência médica, embora a aeronave não tenha chegado a aterrar.
Mulher morre e homem fica em estado grave após atropelamento e fuga em Albufeira

A criança de 12 anos atropelada na sexta-feira de manhã em Parada de Gatim, Vila Verde, morreu no hospital na manhã deste domingo após ter ficado na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital de S. João.

A criança tinha sido deixada pelo pai na paragem do autocarro naquela manhã para ir para a escola. Chegou a entrar no veículo, mas, quando se apercebeu que deixou a garrafa de água na paragem, voltou atrás. Ao atravessar uma zona sem passadeira, foi colhida por um veículo de mercadorias.

Nicole sofreu uma paragem cardiorrespiratória no local, revertida pelas manobras de reanimação de um popular que a ajudou no momento do atropelamento, de acordo com o Correio da Manhã. A equipa médica da VMER e os bombeiros de Vila Verde chegaram pouco depois do acidente.

Foi primeiro transportada para o Hospital de Braga, mas acabou por ficar na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital de S. João, onde acabou por morrer.

Ainda não há datas reveladas para as cerimónias fúnebres.

Temas

Atropelamento Criança
Vila Verde Acidente
Parada de Gatim Acidente
Morte criança

Leia também

Pais fazem apelo urgente: faltam três crianças para manter aberto jardim de infância em Vilar de Mouros

As matrículas têm de ser feitas até 15 de julho para garantir a abertura de uma turma. Se o número mínimo não for alcançado, o jardim de infância poderá encerrar e a escola básica da freguesia também.
Pais fazem apelo urgente: faltam três crianças para manter aberto jardim de infância em Vilar de Mouros

PJ participa em megaoperação internacional contra tráfico humano. Três detidos e oito vítimas em Portugal

A iniciativa reuniu mais de 40 mil operacionais, dos quais 718 atuaram em território português.
PJ participa em megaoperação internacional contra tráfico humano. Três detidos e oito vítimas em Portugal

Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

Vítima, de 25 anos, seguia como passageiro da viatura. Autoridades continuam à procura do condutor e do outro ocupante que abandonaram o local depois do despiste.
Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

Mais vistos

Destaques