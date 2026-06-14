Criança de 12 anos morre após atropelamento em Vila Verde. O pai tinha acabado de a deixar na paragem do autocarro

A criança de 12 anos atropelada na sexta-feira de manhã em Parada de Gatim, Vila Verde, morreu no hospital na manhã deste domingo após ter ficado na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital de S. João.

A criança tinha sido deixada pelo pai na paragem do autocarro naquela manhã para ir para a escola. Chegou a entrar no veículo, mas, quando se apercebeu que deixou a garrafa de água na paragem, voltou atrás. Ao atravessar uma zona sem passadeira, foi colhida por um veículo de mercadorias.

Nicole sofreu uma paragem cardiorrespiratória no local, revertida pelas manobras de reanimação de um popular que a ajudou no momento do atropelamento, de acordo com o Correio da Manhã. A equipa médica da VMER e os bombeiros de Vila Verde chegaram pouco depois do acidente.

Foi primeiro transportada para o Hospital de Braga, mas acabou por ficar na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital de S. João, onde acabou por morrer.

Ainda não há datas reveladas para as cerimónias fúnebres.