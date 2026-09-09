Criança de 11 anos fica ferida após queda de quatro metros na cascata do Tahiti

Uma criança de 11 anos ficou ferida esta quarta-feira depois de cair de uma altura de quatro a cinco metros na cascata do Tahiti, no Gerês. A vítima foi retirada do local e transportada de helicóptero do INEM para o hospital de Braga

Uma criança de 11 anos ficou ferida esta quarta-feira após uma queda na zona da cascata do Tahiti, no Gerês, concelho de Terras de Bouro, tendo sido transportada de helicóptero do INEM para a Unidade Local de Saúde (ULS) de Braga.

Segundo fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a criança caiu numa zona de pedras, de uma altura estimada entre quatro e cinco metros.

A vítima apresentava suspeitas de fratura num tornozelo e de um traumatismo cranioencefálico ligeiro, explicou a mesma fonte à agência Lusa.

Após o socorro no local, a criança foi helitransportada para a ULS de Braga, onde ficou a receber assistência médica.

Alerta dado ao início da tarde

O alerta para a queda foi dado às 12h52, segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado.

Para o local foram mobilizados, além do helicóptero do INEM, os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro e militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR.

A UEPS é uma unidade especializada em operações de busca e resgate, tendo participado no socorro à criança numa zona de acesso condicionado devido às características do terreno.

Cascata do Tahiti é um dos locais mais visitados do Gerês

A cascata da Barja, mais conhecida como cascata do Tahiti, é um dos locais naturais mais emblemáticos e procurados por visitantes no Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG).

A queda de água situa-se no concelho de Terras de Bouro, numa área marcada por zonas rochosas e cursos de água, que atraem numerosos visitantes, sobretudo durante os meses de maior afluência turística.