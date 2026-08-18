Criança de 10 anos escapa a tentativa de rapto na Trofa. Homem foi detido pela GNR

A ocorrência aconteceu num espaço público onde, naquela noite, se encontravam várias famílias e crianças devido às festas de Nossa Senhora das Dores. O menino tinha ido sozinho à casa de banho e terá sido abordado por um homem, que o tentou agarrar.

Uma ida à casa de banho durante uma noite de festa acabou num momento de aflição para uma família na Trofa. Uma criança de 10 anos terá sido agarrada por um homem dentro das instalações sanitárias do Parque de Nossa Senhora das Dores, no domingo à noite, numa situação que levou à detenção de um suspeito por parte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O caso aconteceu por volta das 23h20, segundo avança O Notícias da Trofa, quando decorriam as festas de Nossa Senhora das Dores e havia militares da GNR no local para garantir o patrulhamento e a segurança do recinto. A criança tinha ido às casas de banho, junto à zona do parque infantil, enquanto os restantes familiares permaneciam no exterior.

Segundo os relatos recolhidos pela imprensa local, já no interior das instalações, um homem, de nacionalidade indiana, começou a falar com a criança. O menor terá ficado assustado e tentou abandonar o espaço.

Foi nesse momento que, alegadamente, o homem o agarrou e o puxou novamente para dentro da casa de banho.

A criança conseguiu libertar-se e fugir para junto da irmã, e encontrava-se muito aflita e a chorar. O pai terá procurado imediatamente os militares da GNR que se encontravam no parque e relatado o que o filho lhe tinha contado.

GNR iniciou buscas no próprio local

A proximidade dos militares acabou por ser determinante. Segundo o mesmo jornal, os elementos da GNR que estavam destacados para o patrulhamento das festas começaram de imediato a procurar o suspeito.

O homem foi localizado pouco depois, nas proximidades das casas de banho e junto à zona do parque infantil.

A ocorrência foi confirmada pelo Comando Territorial do Porto da GNR, que indicou ter detido um homem com cerca de 40 anos por suspeita da prática do crime de sequestro, na forma tentada.

O suspeito foi constituído arguido depois da intervenção policial.

Suspeito aguarda decisão judicial

Depois de concluídas as diligências consideradas necessárias pela GNR, o homem foi notificado para comparecer perante a autoridade judiciária.

Será agora a autoridade judicial competente a determinar a eventual medida de coação a aplicar ao suspeito.

Uma noite de festa interrompida pelo medo

A ocorrência aconteceu num espaço público onde, naquela noite, se encontravam várias famílias e crianças devido às festas de Nossa Senhora das Dores.