Criança atingida por disparo em parque infantil em Lisboa. PSP procura vítima e suspeitos

Disparo terá sido efetuado com uma arma de pressão de ar contra um parque infantil em Alvalade. Autoridades tentam identificar a vítima e os suspeitos.

A PSP está a investigar um incidente ocorrido num parque infantil no Bairro das Estacas, em Alvalade, Lisboa, onde uma criança terá sido atingida no pé por um chumbo disparado a partir de uma arma de pressão de ar.

Segundo informações avançadas pelo Jornal de Notícias, a denúncia chegou às autoridades através de moradores da zona e não dos pais da alegada vítima.

De acordo com fonte policial, os disparos terão ocorrido na passada quarta-feira e terão sido efetuados por suspeitos ainda não identificados, que alegadamente apontaram na direção do parque infantil.

Vítima continua por identificar

A mesma fonte indicou que um dos chumbos terá atingido o pé de uma criança que se encontrava no local.

Contudo, até ao momento, a PSP não conseguiu identificar a vítima nem localizar os respetivos pais.

As autoridades verificaram ainda que não existe qualquer registo hospitalar de assistência a uma criança com ferimentos compatíveis com este tipo de ocorrência, circunstância que está a dificultar a investigação.

Autoridades apelam a informações

A PSP prossegue as diligências para localizar a criança e apurar o que aconteceu.

Segundo a polícia, existe a possibilidade de os pais não se terem apercebido de que o menor sofreu um ferimento provocado pelo disparo.

Além da identificação da vítima, a investigação procura determinar a origem dos disparos e identificar os responsáveis pelo incidente ocorrido numa zona frequentada diariamente por famílias e crianças.