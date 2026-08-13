Creche clandestina com 50 crianças encerrada na Amadora por risco para a “saúde, segurança e bem-estar"

Durante a inspeção, a equipa do Centro Distrital de Lisboa da Segurança Social prestou apoio às famílias das crianças.

Uma creche clandestina na Amadora foi encerrada “de forma urgente e imediata” pela Segurança Social na passada quarta-feira devido a “graves falhas e risco para a saúde”.

De acordo com o avançado pelo Notícias ao Minuto , a creche abrigava 50 crianças, com 39 em idade de creche (desde os 3 meses até aos 3 anos de idade) e 11 em idade pré-escolar (dos 3 anos até aos 6 anos de idade).

A decisão de encerramento da creche, localizada na Rua José Gomes Ferreira, n.º 7, em Águas Livres, na Amadora, resultou de uma inspeção na sequência da sinalização pela Polícia Municipal da Amadora.

Foram detectadas "graves falhas de funcionamento, designadamente sobrelotação, recursos humanos insuficientes e sem qualificação adequada, deficiências sanitárias, ausência de condições de segurança, inadequação dos espaços destinados ao repouso e à alimentação, bem como inexistência de condições compatíveis com o acolhimento de crianças", de acordo com o comunicado do Instituto da Segurança Social.

O ISS considerou existir risco iminente para a “saúde, segurança e bem-estar das crianças” que ficavam ao cuidado da creche.

Durante a inspeção, a equipa do Centro Distrital de Lisboa da Segurança Social prestou às famílias das crianças "todo o apoio e orientações necessárias, esclarecendo dúvidas e disponibilizando informação sobre respostas alternativas existentes no concelho da Amadora". Também a ISS vai acompanhar as famílias e providenciar as soluções adequadas.