Corpo em avançado estado de decomposição encontrado em zona de mato em Santa Maria da Feira

A descoberta levou a GNR a chamar a Polícia Judiciária, que está agora a investigar as circunstâncias da morte. Identidade da vítima e causa do óbito ainda não foram divulgadas.

Um cadáver em avançado estado de decomposição foi encontrado esta segunda-feira numa zona de mato em Escapães, no concelho de Santa Maria da Feira. A descoberta levou as autoridades a abrir uma investigação para apurar as circunstâncias da morte.

O alerta foi dado à GNR para a presença de um corpo na Rua da Azenha. Os militares deslocaram-se ao local e confirmaram a existência do cadáver.

Devido às circunstâncias em que o corpo foi encontrado, a GNR acionou a Polícia Judiciária (PJ), que assumiu a investigação, segundo o Jornal de Notícias.

PJ recolhe vestígios no local

Ao final da tarde, inspetores da Polícia Judiciária permaneciam na zona a realizar diligências e a recolher elementos que possam ajudar a esclarecer o que aconteceu.

Até ao momento, não foi revelada a identidade da vítima nem são conhecidas as causas da morte.

O corpo deverá ser transportado para o Instituto de Medicina Legal da Feira, onde será realizada uma autópsia. O exame médico-legal poderá ser determinante para perceber a origem do óbito e ajudar a investigação a esclarecer as circunstâncias do caso.