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Corpo de mulher encontrado nas águas do Tejo junto à estação fluvial do Cais do Sodré. PJ está a investigar

Até ao momento, não foi divulgada a identidade da vítima.
Redação
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Corpo de mulher encontrado nas águas do Tejo junto à estação fluvial do Cais do Sodré. PJ está a investigar

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O corpo de uma mulher foi encontrado, na manhã deste sábado, nas águas do rio Tejo, junto ao Cais do Sodré, em Lisboa.

O alerta foi dado perto das 8h00 e levou à deslocação de vários meios de socorro e das autoridades para a zona ribeirinha, onde foi confirmada a presença de um corpo sem vida a flutuar junto à estação fluvial. Após a recuperação do cadáver pelos elementos do Serviço de Salvamento Marítimo, o óbito foi declarado no local.

Identidade da vítima ainda não é conhecida

Até ao momento, não foi divulgada a identidade da mulher. Sabe-se apenas que teria cerca de 30 anos, segundo o Correio da Manhã.

"Na sequência de um alerta recebido pelas 07h52, através do chefe da estação fluvial, foram de imediato ativados elementos do Serviço de Salvamento Marítimo da Capitania do Porto de Lisboa, do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa e do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.", pode ler-se em comunicado da Polícia Judiciária.

(em atualização)

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