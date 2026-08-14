Corpo de idoso de 79 anos encontrado na Quinta do Lago: aliança é o único bem desaparecido

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Encontrado corpo do marido da ministra italiana Eugenia Roccella mais de um mês após o desaparecimento
Luigi Cavallari, arquiteto de 84 anos e marido da ministra italiana da Família, Eugenia Roccella, desapareceu a 27 de junho durante um passeio de barco no Lago di Vico. O corpo foi encontrado esta terça-feira a 18 metros de profundidade, encerrando semanas de buscas que mobilizaram equipas de socorro.
O corpo de um idoso de 79 anos foi encontrado esta quinta-feira à noite num trilho junto à Quinta do Lago, em Faro. Carlos Sousa já tinha sido dado como desaparecido, após não ter voltado de um alegado passeio até à praia.
O alerta foi dado por um popular, que praticava exercício físico quando encontrou o corpo.
Segundo o Correio da Manhã, que cita o filho do idoso, juntamente com o corpo estavam todos os bens descritos pela família às autoridades, incluindo os aparelhos auditivos, o telemóvel e um relógio, exceto a aliança, que seria "o mais valioso".
A investigação fica à responsabilidade da Polícia Judiciária para apurar as circunstâncias da morte.