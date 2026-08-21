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Corpo de homem resgatado na marina da Figueira da Foz. Populares viram-no a boiar

A operação de resgate foi comandada pela Polícia Marítima.
Redação
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Corpo de homem resgatado na marina da Figueira da Foz. Populares viram-no a boiar
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Jovem de 24 anos foi intercetado pela PSP poucos minutos depois de tentar atravessar Ponte 25 de Abril de trotinete

Foi encontrado esta sexta-feira um corpo de um homem na marina da Figueira da Foz, em Coimbra. O alerta foi dado às 08h05, por populares, que avistaram o corpo a boiar na água. 

"Foi encontrado um corpo na água, aparentemente de um jovem entre os 35 e os 40 anos, que estava vestido", disse à agência Lusa, Nuno Pinto, comandante dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz.

A mesma fonte revela ainda que o cadáver não está ainda em estado de decomposição. A operação de resgate foi comandada pela Polícia Marítima.

No local estiveram 13 operacionais dos bombeiros Sapadores e Voluntários da Figueira da Foz, Polícia Marítima e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

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