Corpo de homem resgatado na marina da Figueira da Foz. Populares viram-no a boiar

Foi encontrado esta sexta-feira um corpo de um homem na marina da Figueira da Foz, em Coimbra. O alerta foi dado às 08h05, por populares, que avistaram o corpo a boiar na água.

"Foi encontrado um corpo na água, aparentemente de um jovem entre os 35 e os 40 anos, que estava vestido", disse à agência Lusa, Nuno Pinto, comandante dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz.

A mesma fonte revela ainda que o cadáver não está ainda em estado de decomposição. A operação de resgate foi comandada pela Polícia Marítima.

No local estiveram 13 operacionais dos bombeiros Sapadores e Voluntários da Figueira da Foz, Polícia Marítima e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).