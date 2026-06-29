Contaminação da água leva a alertas em várias praias portuguesas de proibição de banhos. Saiba quais

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Com a época balnear a avançar a todo o gás em direção ao verão, importa notar as praias que estão interditas a banhos e que deve evitar se pretende um ótimo dia de férias.
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu alertas esta segunda-feira que indicam que os banhos estão desaconcelhados nas praias de Vila Praia de Âncora, Caminha, e Arda/Bico, Afife, em Viana do Castelo.
Noutros locais do país, deve evitar banhar-se:
Água balnear de Benfeita, concelho de Arganil
Água balnear Pomares, concelho de Arganil
Água balnear da Albufeira do Caldeirão, concelho da Guarda
Água balnear de Videmonte-Quinta da Taberna, concelho da Guarda
Água balnear de Ponte do Sótão, concelho de Góis
Água balnear da Relva da Reboleira, concelho de Manteigas.
Praia do Camilo, concelho de Lagos
Os alertas devem-se a contaminações microbiológicas, com a águas a registarem "valores elevados de enterococos intestinais e/ou E. coli", bactérias que habitam o trato intestinal humano e animal.