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Contaminação da água leva a alertas em várias praias portuguesas de proibição de banhos. Saiba quais

Os alertas devem-se a contaminações microbiológicas.
Redação
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Contaminação da água leva a alertas em várias praias portuguesas de proibição de banhos. Saiba quais

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Com a época balnear a avançar a todo o gás em direção ao verão, importa notar as praias que estão interditas a banhos e que deve evitar se pretende um ótimo dia de férias.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu alertas esta segunda-feira que indicam que os banhos estão desaconcelhados nas praias de Vila Praia de Âncora, Caminha, e Arda/Bico, Afife, em Viana do Castelo.

Noutros locais do país, deve evitar banhar-se:

  • Água balnear de Benfeita, concelho de Arganil

  • Água balnear Pomares, concelho de Arganil

  • Água balnear da Albufeira do Caldeirão, concelho da Guarda

  • Água balnear de Videmonte-Quinta da Taberna, concelho da Guarda

  • Água balnear de Ponte do Sótão, concelho de Góis

  • Água balnear da Relva da Reboleira, concelho de Manteigas.

  • Praia do Camilo, concelho de Lagos

Os alertas devem-se a contaminações microbiológicas, com a águas a registarem "valores elevados de enterococos intestinais e/ou E. coli", bactérias que habitam o trato intestinal humano e animal.

Temas

Praias Interditas
Águas Balneares Portugal
Contaminação Microbiológica
Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

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