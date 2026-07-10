Conquistava a confiança das vítimas nas redes sociais e prometia amor e lucros. PJ detém suspeito de burla na operação 'Coração de Ouro'

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 28 anos, no concelho de Guimarães, suspeito de usar perfis falsos nas redes sociais para conquistar a confiança de mulheres e convencê-las a investir dinheiro em alegados negócios financeiros que nunca existiram.
A investigação, desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga no âmbito da operação "Coração de Ouro", aponta para a prática dos crimes de burla qualificada e branqueamento.
Relações de confiança terminavam em prejuízos
Segundo a PJ, o suspeito recorria à criação de perfis falsos no Instagram para estabelecer relações de confiança com as vítimas, que, em alguns casos, assumiam uma natureza romântica.
Depois de conquistar essa proximidade, apresentava-se como investidor nos mercados financeiros e prometia elevados retornos, levando as vítimas a realizar transferências bancárias, pagamentos através de MB WAY e outras operações financeiras.
O dinheiro nunca era recuperado e acabava por ser apropriado pelo suspeito.
Mais de 60 mil euros em prejuízos
Até ao momento, a investigação permitiu identificar cinco vítimas e apurar prejuízos superiores a 60 mil euros.
Os investigadores suspeitam, no entanto, que possam existir mais pessoas lesadas, continuando as diligências para identificar eventuais novas vítimas e esclarecer a dimensão do esquema.
Segundo os elementos recolhidos, o arguido não exercia qualquer atividade profissional conhecida e terá gasto uma parte significativa do dinheiro obtido em plataformas de jogo online.
Buscas e apreensão de prova
Durante a operação policial, a PJ realizou uma busca domiciliária e apreendeu diversos elementos que serão agora sujeitos a perícias, podendo reforçar a prova já reunida.
O detido será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial, no qual serão decididas as medidas de coação.
O inquérito é dirigido pelo Ministério Público da Póvoa de Lanhoso.