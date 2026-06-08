Confrontos na greve geral: manifestantes querem investigação à atuação da PSP junto à Assembleia da República

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Um grupo de manifestantes envolvido no conflito com os agentes de autoridade no dia da greve geral, em frente à Assembleia da república, vai pedir à Inspeção-Geral da Admnistração Interna (IGAI) uma investigação à atuação do agentes da PSP.
De acordo com o jornal Público, as imagens divulgadas dos confrontos sustentam o pedido de investigação de mais de uma dezena de participantes na manifestação.
A advogada que representa os manifestantes pretende solicitar ajuda para identificar os agentes envolvidos para, posteriormente, investigar a legalidade da sua atuação perante a concentração. O objetivo, de acordo com o mesmo jornal, será abrir uma queixa-crime contra os agentes envolvidos.
A SIC Notícias avança que a IGAI já indicou que "até ao momento não deu entrada qualquer pedido". "Tendo em consideração os elementos até ao momento analisados, não foi detetada matéria suscetível de fundamentar a instauração de processo de natureza disciplinar", revelam ainda, garantindo que, caso se verifiquem novos factos que o contrariem, "intervirá disciplinarmente".