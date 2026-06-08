Confrontos na greve geral: manifestantes querem investigação à atuação da PSP junto à Assembleia da República

As imagens divulgadas dos confrontos sustentam o pedido de investigação de mais de uma dezena de participantes na manifestação.

Um grupo de manifestantes envolvido no conflito com os agentes de autoridade no dia da greve geral, em frente à Assembleia da república, vai pedir à Inspeção-Geral da Admnistração Interna (IGAI) uma investigação à atuação do agentes da PSP.

De acordo com o jornal Público , as imagens divulgadas dos confrontos sustentam o pedido de investigação de mais de uma dezena de participantes na manifestação.

A advogada que representa os manifestantes pretende solicitar ajuda para identificar os agentes envolvidos para, posteriormente, investigar a legalidade da sua atuação perante a concentração. O objetivo, de acordo com o mesmo jornal, será abrir uma queixa-crime contra os agentes envolvidos.

A SIC Notícias avança que a IGAI já indicou que "até ao momento não deu entrada qualquer pedido". "Tendo em consideração os elementos até ao momento analisados, não foi detetada matéria suscetível de fundamentar a instauração de processo de natureza disciplinar", revelam ainda, garantindo que, caso se verifiquem novos factos que o contrariem, "intervirá disciplinarmente".