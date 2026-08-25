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Condutor embriagado atropela 12 pessoas na Oura em Albufeira

Um homem de 35 anos foi detido após atropelar doze pessoas, incluindo dois militares da GNR, numa zona de bares em Albufeira. O condutor desobedeceu às ordens de paragem, registou uma taxa de alcoolemia de 1,29 g/l e tentou fugir a pé depois de os militares dispararem para o ar
SOL/Lusa
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Condutor embriagado atropela 12 pessoas na Oura em Albufeira
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Doze pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, no atropelamento da madrugada desta terça-feira de madrugada na Oura, Albufeira, numa zona de bares, tendo o condutor sido detido.

O porta-voz da Guarda Nacional Republicana (GNR), Carlos Canatário, adiantou à Lusa que dos 12 feridos, uma jovem sofreu ferimentos graves, e os restantes, onde se incluem dois militares da guarda, tiveram ferimentos ligeiros.

“O homem de 35 anos foi detido e apresentava uma taxa de 1,29 gramas de álcool por litro no sangue. Foram efetuados também exames toxicológicos”.

De acordo com a GNR, o atropelamento ocorreu cerca das 03:00 de hoje na Rua Francisco Sá Carneiro, quando uma viatura que se encontrava estacionada na via pública iniciou marcha.

O homem foi mandado parar pelos militares da guarda, mas desobedeceu e inverteu a marcha e continuou a circular.

Segundo o porta-voz da GNR, o homem voltou a ser mandado parar pelos militares, mas continuou a avançar na direção das pessoas, atropelando-as e continuando a marcha.

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“Nesta altura, os militares da Guarda dispararam alguns tiros para o ar com o objetivo de tentar parar o condutor”, adiantou.

Depois, segundo Carlos Canatário, o carro embateu noutro veículo, tendo o homem tentado fugir a pé, mas acabou por ser detido pelos militares do Grupo de Intervenção de Ordem Pública.

De acordo com a Guarda, o homem foi detido pelos crimes de ofensa à integridade física qualificada, condução sob efeito de álcool e condução perigosa, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.

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