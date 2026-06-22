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Condutor despista-se e derruba estátua numa rotunda em Faro. Ficou gravemente ferido

O homem foi transportado para o Hospital de Faro.
Redação
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Condutor despista-se e derruba estátua numa rotunda em Faro. Ficou gravemente ferido
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Um despiste ocorrido na tarde deste domingo, em Faro, terminou com uma pessoa ferida e uma viatura a embater numa estátua situada no centro da rotunda de acesso ao Aeroporto Gago Coutinho.

A vítima é o condutor, que segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve citado pelo Algarve Primeiro, foi transportado para o hospital de Faro em estado considerado grave.

A mesma fonte sabe que o veículo tinha matrícula francesa.

No local estiveram vários meios de socorro como os Bombeiros Sapadores de Faro, da Cruz Vermelha Portuguesa, do INEM e da PSP.

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