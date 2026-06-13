Condições de risco para 22 idosos levam ao encerramento imediato de lar clandestino em Sintra

Oito idosos foram integrados pelo Instituto da Segurança Social e 14 ficaram ao cuidado de familiares.

Um lar de idosos clandestino em São João das Lampas, em Sintra, foi encerrado esta quinta-feira "de forma urgente e imediata" pelo Instituto da Segurança Social. A informação foi avançada pela instituição este sábado.

Naquele lar viviam 22 idosos, 13 mulheres e nove homens, com idades entre os 62 e os 95 anos. O encerramento imediato justifica-se pelas condições em que os idosos se encontravam.

De acordo com a instituição, "constituíam um perigo iminente para a sua segurança, integridade física, saúde, conforto e bem-estar".

Os 22 idosos foram sinalizados para outras instituições, tendo a Segurança Social contactado de imediato com as famílias para a eficiência do processo de acolhimento.

Oito idosos foram integrados pelo Instituto da Segurança Social e 14 ficaram ao cuidado de familiares.

A operação, realizada com mandado judicial devido a suspeitas de reincidência dos proprietários, envolveu elementos da Segurança Social, GNR e Autoridade de Saúde.