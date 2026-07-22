Concurso de acesso ao ensino superior arranca com apenas 304 candidaturas

Uma das principais razões para este arranque lento deve-se ao processo de reapreciação dos exames nacionais.

A primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior ficou marcada por um número invulgarmente baixo de candidaturas. Segundo dados avançados pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), apenas 304 estudantes tinham formalizado a candidatura até ao final do primeiro dia, um contraste significativo com as 10.183 candidaturas registadas na mesma data do ano passado.

Apesar do número reduzido, o Ministério da Educação garante que não há motivo para alarme e lembra que os candidatos continuam a dispor de vários dias para submeter a candidatura.

Reapreciação dos exames leva muitos alunos a esperar

Uma das principais razões para este arranque lento deve-se ao processo de reapreciação dos exames nacionais.

Este ano, milhares de alunos pediram nova correção das provas da primeira fase, na sequência dos problemas verificados no processo de classificação eletrónica, situação que levou o Ministério da Educação a anunciar medidas excecionais para garantir que nenhum estudante fosse prejudicado.

Perante este cenário, muitos candidatos optaram por adiar a submissão da candidatura ao ensino superior até conhecerem as classificações definitivas.

Candidaturas podem ser alteradas mais tarde

Fonte oficial do Ministério da Educação recordou que os estudantes que aguardam o resultado da reapreciação não serão prejudicados.

Mesmo que a nova classificação seja conhecida depois de terminado o prazo normal das candidaturas, os alunos poderão utilizá-la na primeira fase do concurso, desde que tenham apresentado a candidatura dentro do prazo previsto.

A medida já tinha sido anunciada pelo ministro da Educação e pretende assegurar igualdade de oportunidades entre todos os candidatos.

Prazo termina a 5 de agosto

A primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior decorre até 5 de agosto, sendo durante este período que os estudantes devem indicar, por ordem de preferência, os cursos e instituições onde pretendem ingressar.

Os resultados das colocações serão divulgados posteriormente pela DGES, seguindo-se o período de matrícula para os candidatos colocados.