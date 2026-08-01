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Complemento Solidário para Idosos chega a mais 105 mil pessoas

Complemento Solidário para Idosos dispara 75% em dois anos e atinge recorde histórico de 245,5 mil beneficiários. Mais de metade recebe agora acima de 200 euros mensais. Ministério destaca fim do impacto do rendimento dos filhos e gratuitidade de medicamentos.
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Complemento Solidário para Idosos chega a mais 105 mil pessoas
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Nova estratégia propõe mais potássio e menos sal para baixar a tensão

O Complemento Solidário para Idosos (CSI) chegou, em dois anos, a mais 105 mil beneficiários, segundo a contagem do Governo, que assinala um reforço da cobertura e dos montantes deste apoio, destinado aos idosos com menos recursos.

Entre abril de 2024 (data da eleição do primeiro governo liderado pelo PSD) e junho de 2026, o número de beneficiários do CSI aumentou 75%, passando de cerca de 140 mil para 245,5 mil, contabiliza o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), assinalando que o mês de junho registou o “número mais elevado de beneficiários de sempre”.

Também em junho, e pela primeira vez, mais de metade dos beneficiários do CSI recebeu um apoio mensal superior a 200 euros: um em cada cinco recebeu mais de 300 euros.

Os seniores que recebem mais de 200 euros mensais através do CSI passaram de 45 mil para 132 mil, um acréscimo de 87 mil beneficiários, de acordo com os mesmos dados.

O MTSSS indica ainda que, em 2026, mais de 220 mil idosos beneficiaram de medicamentos gratuitos através do CSI.

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“Este crescimento resulta das medidas adotadas para reforçar o CSI”, reclama o MTSSS, recordando que o valor de referência deste apoio subiu, desde 2024, de 550,70 para 670 euros.

“Também foram alteradas as condições de acesso, para que o rendimento dos filhos deixasse de ser considerado na atribuição e reavaliação do valor da prestação do CSI”, sublinha o ministério, considerando que estas medidas permitiram aumentar a cobertura e o valor dos apoios atribuídos aos idosos com menores recursos.

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