Comboios elétricos chegam à Linha do Algarve. Há viagens diretas entre Lagos e Vila Real de Santo António

Segundo o Ministério das Infraestruturas e Habitação, a eletrificação total da linha permitirá, pela primeira vez, realizar viagens diretas entre Lagos e Vila Real de Santo António, eliminando a necessidade de transbordo em Faro, uma das principais reivindicações dos utilizadores.

A Linha do Algarve entra este domingo numa nova fase da sua história com o arranque da "operação integralmente elétrica", uma mudança que promete melhorar a mobilidade na região, reduzir os tempos de viagem e aumentar a oferta para os passageiros.

Segundo o Ministério das Infraestruturas e Habitação, a eletrificação total da linha permitirá, pela primeira vez, realizar viagens diretas entre Lagos e Vila Real de Santo António, eliminando a necessidade de transbordo em Faro, uma das principais reivindicações dos utilizadores.

Mais comboios e maior capacidade

Com a entrada em circulação das novas unidades elétricas, a oferta de serviços regionais aumenta cerca de 18%, sobretudo através do reforço da frequência nas horas de maior procura.

Os novos comboios disponibilizam também uma capacidade superior, passando dos atuais 388 lugares para 536, entre lugares sentados e em pé, além de oferecerem melhores condições de acessibilidade para passageiros com mobilidade reduzida.

A modernização permitirá igualmente melhorar a ligação entre os principais centros urbanos algarvios e facilitar a articulação com os serviços ferroviários de longo curso.

Investimento de 45 milhões de euros

A eletrificação integral da Linha do Algarve representa um investimento de 45 milhões de euros, numa obra desenvolvida pela Infraestruturas de Portugal.

Segundo o Governo, esta intervenção constitui um passo importante para modernizar a ferrovia nacional e melhorar a mobilidade diária das populações, ao mesmo tempo que responde às necessidades do setor turístico, uma das principais atividades económicas do Algarve.

Comboios a diesel seguem para outras linhas

Com a entrada em funcionamento dos novos comboios elétricos, a CP – Comboios de Portugal irá reafetar as automotoras a diesel anteriormente utilizadas no Algarve para as Linhas do Oeste e do Alentejo.

Contributo para a descarbonização

Além dos benefícios para os passageiros, o Governo destaca também o impacto ambiental da eletrificação.

A substituição da tração a diesel por comboios elétricos permitirá reduzir as emissões poluentes associadas ao transporte ferroviário, contribuindo para as metas nacionais de descarbonização e para uma mobilidade mais sustentável.

"O investimento em ferrovia e material circulante são estratégicos para o país: aliam crescimento económico, coesão territorial e sustentabilidade ambiental. É nessa linha que o Governo continua a trabalhar, preparando Portugal para uma mobilidade mais moderna, competitiva e sustentável”, afirmou o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, em comunicado a que o SOL teve acesso.