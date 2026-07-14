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Comboio atropela dois cavalos e condiciona circulação na Linha do Norte em Santarém

O acidente provocou a interrupção temporária da circulação ferroviária numa das principais linhas do país. Os dois animais morreram e não há registo de feridos entre os passageiros.
Redação
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Comboio atropela dois cavalos e condiciona circulação na Linha do Norte em Santarém

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A circulação ferroviária na Linha do Norte está a decorrer de forma alternada entre Riachos e Mato Miranda, no distrito de Santarém, depois de um comboio ter atropelado dois cavalos na manhã desta terça-feira.

O acidente ocorreu às 08h42, numa zona rural próxima da estação ferroviária de Riachos, no concelho de Torres Novas, levando à interrupção da circulação ferroviária naquele troço, informou fonte do Comando Sub-Regional do Médio Tejo.

Segundo a Proteção Civil, os dois animais morreram na sequência do impacto. Numa fase inicial foi avançada a possibilidade de estarem envolvidos três cavalos, mas essa informação acabou por não se confirmar após a chegada das equipas ao local.

As autoridades indicaram ainda que não há registo de feridos entre os ocupantes do comboio.

No teatro de operações estiveram elementos dos bombeiros, da GNR, da Infraestruturas de Portugal e o veterinário municipal.

Pelas 11h15, os trabalhos continuavam no local, mobilizando 17 operacionais, apoiados por sete veículos, enquanto a circulação ferroviária se mantinha condicionada, sendo efetuada de forma alternada entre Riachos e Mato Miranda.

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