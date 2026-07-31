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Colisões com javalis e veados disparam nas estradas portuguesas. Há já mais de mil acidentes por ano

O aumento da população de javalis e outros ungulados está a transformar-se num problema crescente para os condutores. Investigadores identificam zonas críticas, alertam para o agravamento da sinistralidade e procuram novas soluções para reduzir o número de acidentes.
SOL/Lusa
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Colisões com javalis e veados disparam nas estradas portuguesas. Há já mais de mil acidentes por ano
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Morreu o menino de 8 anos que tinha sido resgatado de praia fluvial em estado crítico. Esteve cerca de 40 minutos submerso

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Só nas estradas sob gestão da Infraestruturas de Portugal (IP) foram registadas mais de 140 colisões com javalis, veados, corços e outros ungulados em 2025. O número representa uma subida muito expressiva face aos primeiros anos da monitorização, iniciada em 2010, quando eram contabilizados menos de 20 acidentes por ano.

Segundo os dados apresentados no seminário "Impacto – rumo à mitigação dos impactos dos ungulados silvestres em Portugal", realizado na Lousã, a IP contabilizou 856 colisões desde que começou a acompanhar este tipo de acidentes. A grande maioria envolveu javalis, responsáveis por 762 ocorrências.

A bióloga Graça Garcia, da Infraestruturas de Portugal, explicou que esta evolução resulta tanto da expansão da população de javalis pelo território nacional como da melhoria dos sistemas de registo e monitorização.

Número real ultrapassa os mil acidentes anuais

Os números são ainda mais elevados quando entram nas contas todas as estradas do país.

Carlos Fonseca, investigador da Universidade de Aveiro e coordenador do projeto "Impacto", revelou que Portugal já ultrapassa as mil colisões anuais com ungulados, destacando os distritos de Coimbra e Viseu entre as zonas onde o problema é mais frequente.

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Segundo o investigador, existem "pontos críticos" onde a elevada abundância destas espécies está diretamente relacionada com o aumento dos acidentes rodoviários.

Projeto quer reduzir acidentes e prejuízos

Promovido pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e desenvolvido pelo Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) da Universidade de Aveiro, o projeto "Impacto" pretende recolher mais informação sobre as populações de ungulados e testar medidas que permitam reduzir tanto os acidentes nas estradas como os prejuízos provocados na agricultura.

O estudo irá também avaliar a eficácia das medidas atualmente em vigor para controlar a população de javalis e produzir recomendações para minimizar os impactos destas espécies.

Durante o seminário, o secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, alertou ainda para a redução do número de caçadores ativos e recordou que os prejuízos causados pelos javalis ultrapassam os oito milhões de euros por ano apenas na cultura do milho.

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