Choque frontal na Avenida da Índia, em Lisboa, provoca dois mortos e cinco feridos

A avenida está cortada nos dois sentidos.

Duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas na sequência de uma violenta colisão frontal ocorrida na Avenida da Índia, em Lisboa, durante a manhã desta sexta-feira.

O acidente envolveu ainda uma terceira viatura, que colidiu com o separador da linha férrea.

Segundo avançou a CNN Portugal, o alerta foi dado perto das 10h00 da manhã.

As vítimas mortais são um casal

Ambos com 75 anos, a primeira vítima mortal foi uma mulher que entrou em paragem cardiorespiratória, e mesmo com a rápida intervenção das equipas de socorro, não resistiu aos ferimentos. O marido, também gravemente ferido, morreu a caminho do hospital.

Há ainda um ferido em estado grave.

Para o local, foram mobilizados cerca de 20 operacionais e oito veículos, entre bombeiros, INEM e PSP, segundo dados da Proteção Civil.

A Avenida da Índia está cortada nos dois sentidos.

(em atualização)