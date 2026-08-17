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Colisão frontal no IC5 faz dois mortos e quatro feridos

O alerta para o acidente naquele troço do IC5, no distrito de Bragança, foi dado às 10h18
Redação
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Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas, uma delas em estado grave, numa colisão frontal entre dois veículos ligeiros que ocorreu esta segunda-feira no Itinerário Complementar 5 (IC5) em Vila Flor, disse fonte da Proteção Civil.

Segundo a fonte, pelas 11h00, o IC5 encontrava-se cortado ao trânsito no sentido Vila Flor–Carrazeda de Ansiães e as equipas de socorro ainda se encontravam no local.

O alerta para o acidente naquele troço do IC5, no distrito de Bragança, foi dado às 10h18.

Segundo a página oficial de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pela 11h40, no local estavam 25 operacionais, apoiados por oito veículos e um meio aéreo.

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