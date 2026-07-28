Colisão entre uma mota e um automóvel deixa jovem em estado grave em Barcelos

O acidente ocorreu ao início da tarde desta terça-feira.

Um motociclista de 19 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um acidente rodoviário que envolveu um automóvel, durante a tarde desta terça-feira, em Barcelos.

Segundo o Jornal de Notícias, tudo aconteceu cerca das 12h45 levando à mobilização de vários meios de emergência, que encontraram a vítima consciente, mas com lesões que obrigaram ao seu transporte urgente para o hospital, depois de receber assistência médica no local.

As circunstâncias em que ocorreu o acidente entre os dois veículos ainda não foram esclarecidas.

A investigação está agora a cargo da GNR.