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Colisão entre uma mota e um automóvel deixa jovem em estado grave em Barcelos

O acidente ocorreu ao início da tarde desta terça-feira.
Redação
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Colisão entre uma mota e um automóvel deixa jovem em estado grave em Barcelos
Dreamstime

Menino de oito anos resgatado do 21.º andar

Um motociclista de 19 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um acidente rodoviário que envolveu um automóvel, durante a tarde desta terça-feira, em Barcelos.

Segundo o Jornal de Notícias, tudo aconteceu cerca das 12h45 levando à mobilização de vários meios de emergência, que encontraram a vítima consciente, mas com lesões que obrigaram ao seu transporte urgente para o hospital, depois de receber assistência médica no local.

As circunstâncias em que ocorreu o acidente entre os dois veículos ainda não foram esclarecidas.

A investigação está agora a cargo da GNR.

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