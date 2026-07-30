Colisão entre oito veículos corta IC19 em Queluz e provoca dois feridos

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Uma colisão que envolveu oito veículos condicionou a circulação no IC19, na zona de Queluz, durante a manhã desta quinta-feira, obrigando ao corte da via no sentido Lisboa-Sintra.
O acidente provocou dois feridos ligeiros, que receberam assistência no local antes de serem transportados para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.
Trânsito interrompido no sentido Lisboa-Sintra
O alerta para a ocorrência foi dado às 8h42.
A colisão levou ao corte da circulação no sentido Lisboa-Sintra, provocando constrangimentos no trânsito numa das principais vias de acesso à Área Metropolitana de Lisboa.
Bombeiros e PSP mobilizados
No local estiveram os Bombeiros de Queluz e elementos da PSP, num dispositivo composto por nove operacionais, apoiados por três viaturas.
As autoridades estão a apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.