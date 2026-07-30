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Colisão entre oito veículos corta IC19 em Queluz e provoca dois feridos

Uma colisão que envolveu oito veículos obrigou, na manhã desta quinta-feira, ao corte da circulação no IC19, na zona de Queluz, no sentido Lisboa-Sintra. O acidente provocou dois feridos ligeiros, que foram transportados para o hospital.
Redação
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Colisão entre oito veículos corta IC19 em Queluz e provoca dois feridos
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Uma colisão que envolveu oito veículos condicionou a circulação no IC19, na zona de Queluz, durante a manhã desta quinta-feira, obrigando ao corte da via no sentido Lisboa-Sintra.

O acidente provocou dois feridos ligeiros, que receberam assistência no local antes de serem transportados para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Trânsito interrompido no sentido Lisboa-Sintra

O alerta para a ocorrência foi dado às 8h42.

A colisão levou ao corte da circulação no sentido Lisboa-Sintra, provocando constrangimentos no trânsito numa das principais vias de acesso à Área Metropolitana de Lisboa.

Bombeiros e PSP mobilizados

No local estiveram os Bombeiros de Queluz e elementos da PSP, num dispositivo composto por nove operacionais, apoiados por três viaturas.

As autoridades estão a apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

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