Colisão entre oito veículos corta IC19 em Queluz e provoca dois feridos

Uma colisão que envolveu oito veículos obrigou, na manhã desta quinta-feira, ao corte da circulação no IC19, na zona de Queluz, no sentido Lisboa-Sintra. O acidente provocou dois feridos ligeiros, que foram transportados para o hospital.

Uma colisão que envolveu oito veículos condicionou a circulação no IC19, na zona de Queluz, durante a manhã desta quinta-feira, obrigando ao corte da via no sentido Lisboa-Sintra.

O acidente provocou dois feridos ligeiros, que receberam assistência no local antes de serem transportados para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Trânsito interrompido no sentido Lisboa-Sintra

O alerta para a ocorrência foi dado às 8h42.

A colisão levou ao corte da circulação no sentido Lisboa-Sintra, provocando constrangimentos no trânsito numa das principais vias de acesso à Área Metropolitana de Lisboa.

Bombeiros e PSP mobilizados

No local estiveram os Bombeiros de Queluz e elementos da PSP, num dispositivo composto por nove operacionais, apoiados por três viaturas.

As autoridades estão a apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.