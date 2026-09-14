Colisão entre autocarro e camião na A8 faz dez feridos e condiciona trânsito

O autocarro da Carris Metropolitana transportava 52 passageiros quando ocorreu o acidente, junto à Malveira. Dez pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para dois hospitais.

Dez pessoas ficaram feridas esta segunda-feira na sequência de uma colisão entre um autocarro da Carris Metropolitana e um veículo pesado de mercadorias na A8, junto à Malveira, no concelho de Mafra.

O acidente ocorreu cerca das 08h15, no sentido Norte/Sul da autoestrada, segundo fonte do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil de Lisboa citada pela Lusa.

No autocarro seguiam 52 passageiros. Dez sofreram ferimentos ligeiros, tendo todos sido transportados para unidades hospitalares.

Três dos feridos foram encaminhados para a urgência do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e os restantes sete para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

A8 com trânsito condicionado

As operações de socorro mobilizaram 26 operacionais e 11 veículos.

Entre os meios envolvidos estiveram ambulâncias das corporações da Malveira, Mafra, Zambujal, Loures e Famões, assim como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras.

Na sequência do acidente, uma faixa de rodagem da A8 permanece condicionada ao trânsito na zona até à remoção do autocarro e do camião envolvidos na colisão.