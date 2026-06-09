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Colisão em Cascais termina em tiroteio entre condutores. Há dois feridos graves

Um deles foi atingido várias vezes pela arma, enquanto o outro tem um projétil alojado no corpo.
Redação
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Colisão em Cascais termina em tiroteio entre condutores. Há dois feridos graves

Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

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O primeiro alerta para as autoridades foi dado por volta das 19h23, apenas para a colisão, mas a situação rapidamente evoluiu para um tiroteio entre os condutores.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários da Parede, citado pelo Correio da Manhã, os condutores são dois homens, com 23 e 27 anos. Um deles foi atingido várias vezes pela arma, enquanto o outro tem um projétil alojado no corpo.

Foram transportados em estado grave para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A investigação foi entregue à Polícia Judiciária para apurar as circunstâncias tanto do acidente, como do tiroteio.

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Colisão Cascais
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Tiroteio Madorna
Conflito rodoviário Cascais
Arma de fogo

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