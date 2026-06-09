Colisão em Cascais termina em tiroteio entre condutores. Há dois feridos graves

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Uma colisão entre dois veículos em Madorna, Cascais, terminou num confronto violento com arma de fogo envolvida na noite de segunda-feira.
O primeiro alerta para as autoridades foi dado por volta das 19h23, apenas para a colisão, mas a situação rapidamente evoluiu para um tiroteio entre os condutores.
De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários da Parede, citado pelo Correio da Manhã, os condutores são dois homens, com 23 e 27 anos. Um deles foi atingido várias vezes pela arma, enquanto o outro tem um projétil alojado no corpo.
Foram transportados em estado grave para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.
A investigação foi entregue à Polícia Judiciária para apurar as circunstâncias tanto do acidente, como do tiroteio.