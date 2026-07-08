quarta-feira, 08 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Cobra com um metro encontrada dentro de multibanco em Pombal

O animal terá procurado abrigo devido às temperaturas elevadas e acabou por ser resgatado pelo SEPNA da GNR.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Cobra com um metro encontrada dentro de multibanco em Pombal
GNR

Guardia Civil procura condutor que atropelou mortalmente jovem norueguesa desaparecida em Marbella

Relacionados

MULTIBANCO + Perto chega às populações sem acesso a serviços bancários

O ministério da Economia e da Coesão Territorial, em colaboração com o Banco de Portugal, a SIBS e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), lançou hoje na Freguesia de Tó, em Mogadouro, Bragança, o “MULTIBANCO + Perto”, projeto-piloto que pretende garantir o acesso a serviços bancários essenciais às populações que vivem em localidades sem qualquer ponto de atendimento bancário próximo.
MULTIBANCO + Perto chega às populações sem acesso a serviços bancários

Governo quer Juntas de Freguesia a entregar dinheiro vivo onde não houver Multibanco

O Governo está a preparar uma solução para levar serviços bancários a mais de mil freguesias sem caixas Multibanco. Nas localidades mais pequenas, as Juntas de Freguesia poderão passar a disponibilizar dinheiro vivo aos habitantes, numa medida que pretende combater os chamados “desertos de numerário” em Portugal.
Governo quer Juntas de Freguesia a entregar dinheiro vivo onde não houver Multibanco

Fim do PIN no cartão multibanco pode estar a chegar e a tecnologia que vai substituí-lo já existe

Três dos maiores bancos franceses estão a testar cartões com sensor de impressão digital integrado. O código de quatro dígitos pode ter os dias contados, e a pergunta que importa fazer é: quanto tempo falta para isto chegar a Portugal?
Fim do PIN no cartão multibanco pode estar a chegar e a tecnologia que vai substituí-lo já existe

Uma cobra-de-escada com cerca de um metro de comprimento foi encontrada no interior de uma caixa automática (ATM), instalada num edifício público, em Pombal, tendo sido resgatada por militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR.

De acordo com a GNR, tudo indica que o réptil tenha entrado no local para procurar abrigo das temperaturas elevadas que se fazem sentir na região.

A operação de resgate contou também com a colaboração da empresa de segurança responsável pelo equipamento, permitindo retirar o animal em segurança.

A GNR esclarece que a cobra-de-escada é uma espécie inofensiva. Segundo a autoridade, trata-se de um animal "áglifa, ou seja, não possui dentes inoculadores de veneno".

Depois de recolhida, a cobra foi devolvida ao seu habitat natural, numa zona afastada de áreas habitadas.

A GNR lembra ainda que, sempre que seja encontrado um animal selvagem ferido ou em situação de perigo, a ocorrência deve ser comunicada à Linha SOS Ambiente e Território, através do número 808 200 520.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Cobra
Pombal
Multibanco
Calor
GNR

Leia também

Onda de furtos na Praia da Rocha: PSP suspeita de ligação com máfia colombiana

Foram apresentadas mais de 50 queixas às autoridades no Algarve após uma onda de furtos na zona de diversão noturna, em Portimão. 
Onda de furtos na Praia da Rocha: PSP suspeita de ligação com máfia colombiana

Cobra com um metro encontrada dentro de multibanco em Pombal

O animal terá procurado abrigo devido às temperaturas elevadas e acabou por ser resgatado pelo SEPNA da GNR.
Cobra com um metro encontrada dentro de multibanco em Pombal

Jovem de 15 anos morre após queda de trotinete em Setúbal

A jovem seguia como “passageira” no veículo conduzido por um rapaz de 16 anos.
Jovem de 15 anos morre após queda de trotinete em Setúbal

Mais vistos

Destaques