Cobra com um metro encontrada dentro de multibanco em Pombal

O animal terá procurado abrigo devido às temperaturas elevadas e acabou por ser resgatado pelo SEPNA da GNR.

Uma cobra-de-escada com cerca de um metro de comprimento foi encontrada no interior de uma caixa automática (ATM), instalada num edifício público, em Pombal, tendo sido resgatada por militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR.

De acordo com a GNR, tudo indica que o réptil tenha entrado no local para procurar abrigo das temperaturas elevadas que se fazem sentir na região.

A operação de resgate contou também com a colaboração da empresa de segurança responsável pelo equipamento, permitindo retirar o animal em segurança.

A GNR esclarece que a cobra-de-escada é uma espécie inofensiva. Segundo a autoridade, trata-se de um animal "áglifa, ou seja, não possui dentes inoculadores de veneno".

Depois de recolhida, a cobra foi devolvida ao seu habitat natural, numa zona afastada de áreas habitadas.

A GNR lembra ainda que, sempre que seja encontrado um animal selvagem ferido ou em situação de perigo, a ocorrência deve ser comunicada à Linha SOS Ambiente e Território, através do número 808 200 520.