quinta-feira, 03 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Cinco processos envolvem Luís Neves. PGR diz que dois são urgentes e não pararam nas férias judiciais

O procurador-geral da República revelou que estão em curso cinco processos relacionados com o ministro da Administração Interna, Luís Neves. Dois dos casos foram considerados urgentes e continuaram a ser tramitados durante as férias judiciais, mas Amadeu Guerra não avança uma data para as decisões finais
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Cinco processos envolvem Luís Neves. PGR diz que dois são urgentes e não pararam nas férias judiciais
Bruno Gonçalves

Mulher do mayor de Nova Iorque em Portugal para participar em retiro islâmico por mais de 4.500 dólares

Relacionados

Moção de censura do Chega ao Governo de Montenegro debatida no Parlamento a 8 de setembro

A moção de censura apresentada pelo Chega ao Governo de Luís Montenegro será debatida na Assembleia da República na próxima terça-feira, 8 de setembro, às 15h00. Os partidos decidiram antecipar a discussão, inicialmente apontada para os dias 10 ou 17 de setembro.
Moção de censura do Chega ao Governo de Montenegro debatida no Parlamento a 8 de setembro

José Luís Carneiro garante que PS não vai provocar crise política no país

O secretário-geral do PS assegurou em Maputo que não será pelos socialistas que haverá uma rutura governativa, desvalorizando a ameaça de moção de censura do Chega. José Luís Carneiro insistiu, contudo, que o primeiro-ministro tem de assumir as responsabilidades pela polémica com o ministro Luís Neves
José Luís Carneiro garante que PS não vai provocar crise política no país

"A mim não me intimidam, jamais me intimidarão". Luís Neves diz-se alvo de mentiras e garante que vai continuar a governar

Luís Neves escolheu uma cerimónia na Madeira para responder aos ataques de André Ventura. O ministro subiu o tom e deixou um aviso ao líder do Chega.
"A mim não me intimidam, jamais me intimidarão". Luís Neves diz-se alvo de mentiras e garante que vai continuar a governar

O procurador-geral da República, Amadeu Guerra, revelou esta quinta-feira que estão em curso cinco processos relacionados com o ministro da Administração Interna, Luís Neves, incluindo três inquéritos, um processo no Tribunal de Contas e uma investigação de natureza administrativa.

Dois dos processos foram considerados urgentes pela Procuradoria-Geral da República e continuaram a ser tramitados durante as férias judiciais.

“Os processos estão em investigação. Os dois mais importantes considerámos de natureza urgente. Portanto, foram processados e tramitados durante as férias judiciais. Não estiveram parados”, afirmou Amadeu Guerra, em declarações aos jornalistas, em Évora.

Os dois casos considerados prioritários estão relacionados com o denominado caso do atrelado e com questões ligadas a obras de construção.

Inquérito sobre o atrelado foi assumido pelo Ministério Público

Segundo o procurador-geral da República, está em curso no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa um inquérito relacionado com a problemática do atrelado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Amadeu Guerra explicou que o Ministério Público assumiu diretamente a tramitação do processo, estando a recolher os elementos considerados necessários para a investigação.

“Quando for preciso a colaboração de algum OPC [Órgão de Polícia Criminal], iremos fazê-lo”, afirmou, sublinhando que a decisão sobre uma eventual intervenção de uma força policial caberá ao titular do inquérito.

No DIAP de Lisboa está também a ser analisada outra situação relacionada com uma viatura que pertencia ao traficante conhecido como Xuxas e que terá sido utilizada por Luís Neves em regime de comodato.

Processo no DIAP de Évora e investigação administrativa em Beja

Outro dos processos decorre no DIAP Regional de Évora e está relacionado com as construções realizadas na propriedade de Luís Neves.

Em paralelo, está em curso uma investigação de natureza administrativa no Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, igualmente relacionada com aspetos construtivos.

Existe ainda um processo no Tribunal de Contas relativo a uma contraordenação associada a um relatório de 2023.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

PGR não avança prazo para decisões finais

Questionado sobre uma eventual previsão para o encerramento dos processos considerados urgentes, Amadeu Guerra recusou avançar datas.

“Neste momento não tenho previsão nenhuma. Não vou falar em previsões. Queremos que acabem o mais rapidamente possível, que seja dado despacho final o mais rapidamente possível”, afirmou.

O procurador-geral da República garantiu ainda que o facto de os processos envolverem um membro do Governo não implicará qualquer tratamento diferente.

“Investigamos todas as pessoas, independentemente da situação e dos cargos”, declarou.

Amadeu Guerra reconheceu que alguns processos podem exigir maior aprofundamento, mas afastou a existência de qualquer diferenciação por estar em causa o ministro da Administração Interna.

A revelação surge num momento de crescente pressão política sobre Luís Neves. O Chega apresentou uma moção de censura ao Governo de Luís Montenegro, que será debatida e votada na Assembleia da República na próxima terça-feira, 8 de setembro, tendo também anunciado a intenção de avançar com uma comissão parlamentar de inquérito relacionada com a gestão do ex-diretor nacional da Polícia Judiciária.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Luís Neves
Amadeu Guerra
Procurador-Geral da República
Ministro da Administração Interna
DIAP Lisboa

Leia também

Ordem dos Advogados alerta para "fenómenos de regressão" nos direitos das mulheres

O bastonário João Massano manifestou preocupação com o crescimento do conservadorismo e da misoginia nas redes sociais, apontando o fenómeno da manosfera. Na conferência sobre Igualdade de Género, o líder dos advogados apelou à educação dos mais jovens contra o controlo e a violência no namoro
Ordem dos Advogados alerta para "fenómenos de regressão" nos direitos das mulheres

PJ detém em Lisboa homem de 26 anos procurado por homicídio no Brasil

A Polícia Judiciária capturou hoje um suspeito que estava sob mandado de detenção internacional desde 2021. O crime ocorreu no Estado do Espírito Santo e resultou de uma disputa ligada ao tráfico de droga, com o homem a aguardar agora no Tribunal da Relação de Lisboa as medidas de coação
PJ detém em Lisboa homem de 26 anos procurado por homicídio no Brasil

Loures distribui 20 mil pulseiras que detetam 'droga da violação'

A Câmara de Loures vai arrancar este sábado com uma iniciativa pioneira para combater a adulteração de bebidas. Desenvolvidas na Universidade Nova, as pulseiras Celentis detetam a substância GHB através de reações de cor e serão distribuídas no concerto de Carl Cox.
Loures distribui 20 mil pulseiras que detetam 'droga da violação'

Mais vistos

Destaques