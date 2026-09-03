Cinco processos envolvem Luís Neves. PGR diz que dois são urgentes e não pararam nas férias judiciais

O procurador-geral da República revelou que estão em curso cinco processos relacionados com o ministro da Administração Interna, Luís Neves. Dois dos casos foram considerados urgentes e continuaram a ser tramitados durante as férias judiciais, mas Amadeu Guerra não avança uma data para as decisões finais

O procurador-geral da República, Amadeu Guerra, revelou esta quinta-feira que estão em curso cinco processos relacionados com o ministro da Administração Interna, Luís Neves, incluindo três inquéritos, um processo no Tribunal de Contas e uma investigação de natureza administrativa.

Dois dos processos foram considerados urgentes pela Procuradoria-Geral da República e continuaram a ser tramitados durante as férias judiciais.

“Os processos estão em investigação. Os dois mais importantes considerámos de natureza urgente. Portanto, foram processados e tramitados durante as férias judiciais. Não estiveram parados”, afirmou Amadeu Guerra, em declarações aos jornalistas, em Évora.

Os dois casos considerados prioritários estão relacionados com o denominado caso do atrelado e com questões ligadas a obras de construção.

Inquérito sobre o atrelado foi assumido pelo Ministério Público

Segundo o procurador-geral da República, está em curso no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa um inquérito relacionado com a problemática do atrelado.

Amadeu Guerra explicou que o Ministério Público assumiu diretamente a tramitação do processo, estando a recolher os elementos considerados necessários para a investigação.

“Quando for preciso a colaboração de algum OPC [Órgão de Polícia Criminal], iremos fazê-lo”, afirmou, sublinhando que a decisão sobre uma eventual intervenção de uma força policial caberá ao titular do inquérito.

No DIAP de Lisboa está também a ser analisada outra situação relacionada com uma viatura que pertencia ao traficante conhecido como Xuxas e que terá sido utilizada por Luís Neves em regime de comodato.

Processo no DIAP de Évora e investigação administrativa em Beja

Outro dos processos decorre no DIAP Regional de Évora e está relacionado com as construções realizadas na propriedade de Luís Neves.

Em paralelo, está em curso uma investigação de natureza administrativa no Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, igualmente relacionada com aspetos construtivos.

Existe ainda um processo no Tribunal de Contas relativo a uma contraordenação associada a um relatório de 2023.

PGR não avança prazo para decisões finais

Questionado sobre uma eventual previsão para o encerramento dos processos considerados urgentes, Amadeu Guerra recusou avançar datas.

“Neste momento não tenho previsão nenhuma. Não vou falar em previsões. Queremos que acabem o mais rapidamente possível, que seja dado despacho final o mais rapidamente possível”, afirmou.

O procurador-geral da República garantiu ainda que o facto de os processos envolverem um membro do Governo não implicará qualquer tratamento diferente.

“Investigamos todas as pessoas, independentemente da situação e dos cargos”, declarou.

Amadeu Guerra reconheceu que alguns processos podem exigir maior aprofundamento, mas afastou a existência de qualquer diferenciação por estar em causa o ministro da Administração Interna.

A revelação surge num momento de crescente pressão política sobre Luís Neves. O Chega apresentou uma moção de censura ao Governo de Luís Montenegro, que será debatida e votada na Assembleia da República na próxima terça-feira, 8 de setembro, tendo também anunciado a intenção de avançar com uma comissão parlamentar de inquérito relacionada com a gestão do ex-diretor nacional da Polícia Judiciária.