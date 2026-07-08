Cinco detidos em operação da PJ contra alegado esquema de imigração ilegal

Muitos dos cidadãos estrangeiros envolvidos viviam e trabalhavam noutros países europeus, embora figurassem perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social como exercendo atividade profissional em Portugal.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve cinco pessoas suspeitas de integrarem uma alegada rede criminosa dedicada à legalização fraudulenta de cidadãos estrangeiros em Portugal.

Em comunicado a PJ revelou que foram detidos, fora de flagrante delito, dois homens e duas mulheres, entre os quais três empresários e o Chefe de um Serviço de Finanças da região Centro, suspeitos da prática dos crimes de auxílio à imigração ilegal, corrupção, branqueamento de capitais e falsificação de documentos.

Em flagrante delito, foi ainda detido um homem pela prática do crime de detenção de arma proibida.

A operação, conduzida pela Diretoria do Centro da PJ, decorreu esta terça-feira nas zonas de Cantanhede, Pombal, Alcobaça e Porto, na sequência de uma investigação iniciada em setembro de 2025 e dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Coimbra.

Esquema terá funcionado durante vários anos

Segundo a PJ, a investigação permitiu apurar indícios de que o grupo atuava há vários anos, alegadamente dedicado à regularização ilegal de milhares de cidadãos estrangeiros.

Os suspeitos terão criado um esquema que permitia instruir processos de regularização com documentação fraudulenta, recorrendo a diferentes estratégias para ocultar a atividade criminosa e contornar os mecanismos de controlo das entidades públicas.

Muitos dos cidadãos estrangeiros envolvidos viviam e trabalhavam noutros países europeus, embora figurassem perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social como exercendo atividade profissional em Portugal, situação que lhes permitiria reunir os requisitos necessários para os processos de regularização.

Em troca, os imigrantes pagariam quantias elevadas para obter a documentação considerada necessária à legalização da sua permanência no país.

Buscas resultaram em apreensão de dinheiro, armas e documentos

No âmbito da operação foram realizadas 16 buscas.

As diligências culminaram na apreensão de documentos relacionados com processos de regularização de cidadãos estrangeiros, equipamento informático, três armas de fogo e cerca de 50 mil euros em numerário, material que será agora analisado no âmbito da investigação.

"A operação, na qual participaram cerca de 90 inspetores e especialistas da Polícia Judiciária, contou com a colaboração operacional e técnica da Diretoria do Norte, dos Departamentos de Investigação Criminal de Aveiro, Leiria e Guarda, bem como da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística e da Unidade de Armamento e Segurança, da Polícia Judiciária.", pode ler-se no comunicado.

Detidos serão presentes a juiz

Os cinco detidos, com idades entre os 33 e os 55 anos e sem antecedentes criminais conhecidos, deverão ser presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, durante o qual serão decididas as medidas de coação a aplicar.