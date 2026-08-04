Ciclosporíase: o que é a doença que já fez as primeiras vítimas mortais nos EUA e como se pode proteger

Duas mortes no Michigan, associadas ao maior surto de ciclosporíase dos últimos anos nos Estados Unidos, colocaram esta infeção intestinal sob os holofotes. Saiba o que é, como se transmite, quais os sintomas a que deve estar atento e o que fazer para reduzir o risco de contágio.

A ciclosporíase voltou a estar em destaque depois de as autoridades de saúde do Michigan, nos Estados Unidos, terem confirmado as duas primeiras mortes associadas ao maior surto desta doença registado no país em décadas. Segundo a imprensa norte-americana, ambas as vítimas tinham condições de saúde prévias que poderão ter agravado o quadro clínico. Só este verão, as estimativas apontam para cerca de 18 mil pessoas infetadas nos EUA, um número muito acima da média habitual.

Mas afinal, o que é esta doença, como se apanha e como se pode evitar?

O que é a ciclosporíase

A ciclosporíase é uma infeção intestinal provocada pelo parasita microscópico Cyclospora cayetanensis. Contrai-se ao ingerir água ou alimentos, normalmente produtos hortícolas frescos, contaminados com este parasita. Não costuma transmitir-se diretamente de pessoa para pessoa.

Nos Estados Unidos, os casos concentram-se sobretudo na primavera e no verão, período que as autoridades de saúde consideram a "época" da ciclosporíase. No surto atual, uma das origens já identificadas está associada a alface iceberg picada, tendo sido emitido um alerta de recolha para produtos de uma marca específica.

Sintomas e sinais de alerta

De acordo com informação dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, os sintomas surgem geralmente cerca de uma semana após a exposição ao parasita, podendo aparecer entre dois dias e duas semanas depois.

Os sinais mais comuns incluem:

Diarreia aquosa, por vezes muito frequente e de caráter explosivo

Perda de apetite e perda de peso

Inchaço abdominal e gases

Náuseas

Fadiga persistente

Podem ainda surgir, com menor frequência, febre baixa e vómitos. Sem tratamento, os sintomas podem prolongar-se durante semanas e seguir um padrão de melhoria e recaída, chegando a durar um mês ou mais.

Na generalidade dos casos, a doença não é considerada uma ameaça à vida. Ainda assim, pode provocar complicações como má absorção de nutrientes, inflamação da vesícula biliar ou artrite reativa, sobretudo em pessoas mais vulneráveis, como crianças, idosos ou doentes imunodeprimidos.

Como prevenir

Não existe vacina contra a ciclosporíase, pelo que a prevenção passa sobretudo por reduzir o risco de contacto com água ou alimentos contaminados. Entre as recomendações das autoridades de saúde contam-se:

Lavar bem fruta e legumes antes de os consumir, mesmo quando serão descascados

Evitar consumir produtos hortícolas envolvidos em alertas de recolha ativos

Manter uma boa higiene das mãos antes de preparar ou consumir alimentos

Em caso de viagem para zonas tropicais ou subtropicais, redobrar os cuidados com água e alimentos crus

Quando procurar ajuda médica

Quem apresentar diarreia persistente, sobretudo se acompanhada de perda de peso ou fadiga prolongada, deve procurar um médico. O diagnóstico pode não ser imediato, uma vez que os exames laboratoriais de rotina às fezes nem sempre detetam este parasita, sendo necessário pedir especificamente o teste para Cyclospora. A infeção é tratável com antibióticos.