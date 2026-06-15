Ciclista morre após ser abalroada por camião em Barcelos

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Uma ciclista morreu na sequência de um acidente rodoviário que envolveu um camião na Estrada Nacional 204, em Aborim, no município de Barcelos, no distrito de Braga.
Segundo o Correio da Manhã, a vítima, uma mulher de 37 anos, identificada como Fátima Linhares, não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no Hospital de Braga, para onde tinha sido transportada em estado considerado grave. À entrada da sala do serviço de urgências terá sofrido uma paragem cardiorrespiratória que foi fatal.
Acidente ocorreu em estrada nacional
A colisão aconteceu na Estrada Nacional 204, na zona de Cossourado, Barcelos, quando a ciclista foi abalroada por um veículo pesado de mercadorias, que entrou na via onde circulava.
No local estiveram meios dos bombeiros, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Barcelos e a Guarda Nacional da República (GNR), que tomou conta da ocorrência e procedeu ao registo da colisão.
O acidente obrigou ao corte da EN204 durante cerca de duas horas.