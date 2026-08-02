Chiado perde 46 lugares de estacionamento. Câmara de Lisboa quer dar mais espaço aos peões

Sete ruas do Chiado vão deixar de ter estacionamento no âmbito de uma intervenção da Câmara de Lisboa para melhorar a circulação pedonal. As obras arrancam na segunda quinzena de agosto e deverão prolongar-se durante cerca de mês e meio.

O estacionamento vai desaparecer de sete ruas do Chiado, numa intervenção da Câmara Municipal de Lisboa que pretende tornar uma das zonas mais movimentadas da capital mais acessível para quem circula a pé.

Ao todo, serão eliminados 46 lugares de estacionamento, numa medida que entrou em vigor este fim de semana e que antecede uma obra de requalificação prevista para a segunda quinzena de agosto.

Obras arrancam em agosto

Segundo a autarquia, a intervenção terá uma duração aproximada de um mês e meio e pretende reorganizar o espaço público, privilegiando a mobilidade pedonal numa zona que recebe diariamente milhares de residentes, trabalhadores e turistas.

A eliminação dos lugares de estacionamento faz parte desse plano de reorganização da circulação no Chiado.

Comerciantes apoiam a medida

A iniciativa conta com o apoio dos comerciantes da zona, que acreditam que ruas mais confortáveis e acessíveis poderão contribuir para aumentar o tempo de permanência dos visitantes.

A expectativa passa não só por continuar a atrair turistas, mas também por incentivar o regresso dos clientes portugueses ao comércio tradicional do Chiado.

A intervenção integra a estratégia do município para dar maior prioridade aos peões em algumas das zonas históricas mais movimentadas da cidade.