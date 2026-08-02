Chiado perde 46 lugares de estacionamento. Câmara de Lisboa quer dar mais espaço aos peões

O estacionamento vai desaparecer de sete ruas do Chiado, numa intervenção da Câmara Municipal de Lisboa que pretende tornar uma das zonas mais movimentadas da capital mais acessível para quem circula a pé.
Ao todo, serão eliminados 46 lugares de estacionamento, numa medida que entrou em vigor este fim de semana e que antecede uma obra de requalificação prevista para a segunda quinzena de agosto.
Obras arrancam em agosto
Segundo a autarquia, a intervenção terá uma duração aproximada de um mês e meio e pretende reorganizar o espaço público, privilegiando a mobilidade pedonal numa zona que recebe diariamente milhares de residentes, trabalhadores e turistas.
A eliminação dos lugares de estacionamento faz parte desse plano de reorganização da circulação no Chiado.
Comerciantes apoiam a medida
A iniciativa conta com o apoio dos comerciantes da zona, que acreditam que ruas mais confortáveis e acessíveis poderão contribuir para aumentar o tempo de permanência dos visitantes.
A expectativa passa não só por continuar a atrair turistas, mas também por incentivar o regresso dos clientes portugueses ao comércio tradicional do Chiado.
A intervenção integra a estratégia do município para dar maior prioridade aos peões em algumas das zonas históricas mais movimentadas da cidade.