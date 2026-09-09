Cheiro nauseabundo e “nuvens” de moscas em Castro Verde e Aljustrel

A utilização de lamas para fertilizar terrenos agrícolas está a provocar fortes queixas devido ao mau cheiro e à presença de “nuvens” de moscas. Governo exige explicações à APA e à CCDR Alentejo e dá 10 dias para apresentar medidas

O mau cheiro e as “nuvens” de moscas provocados pela deposição de lamas em terrenos agrícolas estão a gerar fortes queixas entre autarcas e populações de Castro Verde e Aljustrel, no distrito de Beja.

A situação, registada neste ano e já verificada no anterior, levou o Governo a exigir uma “ação urgente” às autoridades competentes, depois de a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, ter tomado conhecimento dos impactos causados pela utilização das lamas na agricultura.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, António José Brito (PS), a deposição de lamas tem provocado “impactos negativos e inaceitáveis” junto de habitações e unidades de alojamento turístico.

“Trata-se de uma situação com a qual o município de Castro Verde não pode continuar a pactuar e que não pode prosseguir”, afirmou o autarca à agência Lusa.

Mau cheiro e moscas afetam população

A Câmara de Castro Verde enviou em agosto uma exposição à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), alertando para os efeitos da deposição das lamas em terrenos agrícolas.

Entre os principais problemas identificados pelo município estão o “cheiro nauseabundo” e as “nuvens” de moscas, que, segundo a autarquia, se verificam numa área extensa do território.

A utilização de lamas tem ainda outro impacto. O transporte dos materiais para as explorações agrícolas é feito através de veículos pesados, que, segundo a Câmara de Castro Verde, estão a provocar uma “degradação rápida das condições” de algumas estradas municipais.

De acordo com António José Brito, e com base em informação transmitida pela CCDRA, foi realizada no final de agosto uma ação de fiscalização conjunta no local com o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR de Almodôvar.

Aljustrel também apresentou queixa

No concelho vizinho de Aljustrel, a utilização de lamas como fertilizante agrícola também motivou preocupações.

Em julho, a Câmara Municipal apresentou uma exposição às entidades com competência inspetiva na matéria, nomeadamente à CCDRA e à Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

“O que exigimos é que este tipo de situações seja monitorizado, porque o incómodo que causam às populações é bastante considerável, principalmente a quem reside ou tem unidades hoteleiras na zona”, afirmou o autarca de Aljustrel, Fernando Ruas (CDU).

Ministra do Ambiente pede explicações

Perante as queixas dos autarcas e das populações, Maria da Graça Carvalho solicitou à APA e à CCDRA informações sobre as ações já realizadas e as que estão previstas para resolver o problema.

A ministra revelou que verificou pessoalmente a situação no passado dia 4, durante uma deslocação a Castro Verde para a inauguração do festival Castro Mineiro.

“Perante as queixas dos autarcas e população”, a governante decidiu pedir às duas entidades informação sobre as medidas tomadas para “sanar estes problemas e repor a normalidade ambiental nestes territórios”.

A APA e a CCDRA têm agora 10 dias para entregar os elementos solicitados, segundo uma nota divulgada pelo Ministério do Ambiente.

Problema já tinha sido denunciado em 2025

As queixas relacionadas com a deposição de lamas na agricultura não são recentes.

Em agosto de 2025, a União de Freguesias de Castro Verde e Casével (UFCVC) já tinha alertado a CCDRA para os impactos associados à utilização destes materiais.

Na sequência dessa denúncia, foram realizadas ações de fiscalização, em conjunto com a GNR, a duas explorações agrícolas no concelho de Aljustrel.

Na resposta enviada posteriormente à União de Freguesias, a CCDRA indicou que numa das explorações tinha sido detetada a utilização de dois produtos compostos inscritos no Registo Nacional de Matérias Fertilizantes Não Harmonizadas, da Direção-Geral das Atividades Económicas.

A comissão explicou que os dois produtos tinham sido colocados no mercado depois da atribuição dos respetivos números de registo, existindo, contudo, a possibilidade de alteração ou modificação das matérias fertilizantes.

A CCDRA admitiu, assim, que poderia estar em causa o cumprimento dos requisitos de inscrição e colocação no mercado dos produtos utilizados.

A situação levou à realização de uma participação à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).