Chegou o dia mais esperado por milhares de alunos, mas ainda há dúvidas sobre a divulgação das notas dos Exames Nacionais

Depois de um processo marcado por falhas técnicas, escassez de professores classificadores e sucessivos adiamentos, milhares de estudantes esperam conhecer esta sexta-feira os resultados dos exames nacionais. O Ministério da Educação acredita que as pautas serão divulgadas durante a tarde, mas a incerteza mantém-se.

Milhares de alunos do ensino secundário aguardam esta sexta-feira pela divulgação das notas dos exames nacionais, numa fase decisiva para o acesso ao ensino superior e que ficou marcada por vários constrangimentos no novo sistema de classificação digital.

Na quinta-feira, o ministro da Educação, Ciência e Inovação admitiu que a divulgação das pautas poderia não acontecer durante o dia de hoje, uma vez que ainda faltava classificar cerca de 0,5% das provas. Apesar disso, Fernando Alexandre mostrou-se confiante de que todas as classificações estarão disponíveis durante a tarde.

"Tivemos uma excelente recetividade [dos professores], as avaliações estão a decorrer e estamos muito confiantes que amanhã [sexta-feira] à tarde publicaremos as notas de todas as disciplinas", afirmou o governante aos jornalistas, no final do debate sobre o estado da Nação.

Enquanto milhares de estudantes aguardam pelos resultados, Fernando Alexandre participa também esta sexta-feira num debate de urgência no Parlamento, requerido pelo PCP, precisamente dedicado aos problemas registados nos exames nacionais.

Problemas marcaram a classificação digital

Este foi o primeiro ano em que a classificação decorreu através de um sistema digital. Com mais de 300 mil provas realizadas em papel, foi necessário digitalizar milhões de folhas de resposta antes de estas serem distribuídas pelos professores classificadores.

O processo revelou, contudo, vários problemas desde o início. O exame de Português, o primeiro a ser realizado, sofreu atrasos na disponibilização devido a dificuldades técnicas identificadas pelo Júri Nacional de Exames.

Seguiram-se relatos de folhas mal digitalizadas, respostas incompletas por ausência de folhas de continuação e dificuldades na plataforma utilizada pelos docentes. A falta de professores classificadores para algumas disciplinas veio agravar ainda mais o processo.

Adiamentos e pedidos de desculpa do ministro

Perante os atrasos, o calendário acabou por ser alterado e a divulgação das classificações foi adiada de 14 para 17 de julho.

Mesmo depois de o prazo de classificação ter sido prolongado por mais 24 horas, continuaram a existir provas por corrigir. Na reta final, vários docentes receberam ainda novos itens para avaliar, na sequência de falhas detetadas durante a validação das digitalizações.

Em alguns casos, houve necessidade de repetir classificações já concluídas, situação que levou Fernando Alexandre a apresentar um pedido de desculpas aos professores envolvidos.

O que acontece depois da divulgação das notas

Depois da publicação das pautas, os alunos que pretendam melhorar a classificação poderão inscrever-se na segunda fase dos exames nacionais, cujo período de inscrições decorre entre 20 e 24 de julho.

Mantém-se também a possibilidade de pedir a reapreciação das provas, devendo o pedido ser apresentado nos dois dias úteis seguintes à receção da cópia do exame.

Professores e diretores escolares admitem que, este ano, o número de pedidos de reapreciação possa aumentar devido aos problemas registados ao longo de todo o processo de classificação.