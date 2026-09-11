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Chamava-lhe "tio" e vivia com ele. O segredo manteve-se durante dois anos

Uma menina, agora com 15 anos, terá sido abusada sexualmente ao longo de dois anos por um homem com quem vivia, em Vila Nova de Gaia. O caso só foi denunciado quando uma profissional de saúde percebeu os sinais.
Redação
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Chamava-lhe "tio" e vivia com ele. O segredo manteve-se durante dois anos

Passou meses à procura de emprego. Logo no primeiro dia, decidiu que não ia ficar e explicou porquê num vídeo que se tornou viral

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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve um homem de 38 anos suspeito de vários crimes de violação, abuso sexual de crianças e atos sexuais com adolescentes, agravados. Os factos terão ocorrido entre 2023 e 2025, em Vila Nova de Gaia.

Segundo a PJ, a vítima é uma menina atualmente com 15 anos, que terá sido abusada ao longo de dois anos pelo elemento masculino de um casal amigo da família, com quem coabitava e a quem chamava "tio".

Caso só chegou à polícia em junho

Apesar de os abusos terem começado em finais de 2023, a investigação apenas teve início vários meses depois, quando uma profissional de saúde, alertada para as suspeitas, deu conhecimento à Polícia Judiciária, em junho deste ano.

Vítima e agressor são cidadãos estrangeiros. As práticas abusivas terão ocorrido na residência partilhada pelas famílias, em períodos em que a menor ficava aos cuidados do suspeito e do seu cônjuge, durante ausências da mãe, que se deslocava ao país de origem.

Sofrimento psicológico levou a autoagressões

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De acordo com a PJ, a menina só conseguiu relatar os abusos muito recentemente, quando começou a criar laços de confiança com cidadãos nacionais. Até então, encontrava-se em grande sofrimento psíquico, ao ponto de se autoagredir e atentar contra a própria vida.

O detido não tem antecedentes criminais registados em Portugal e será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação.

Se precisar de apoio nesta área, pode contactar a APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) através da linha 116 006, gratuita e disponível todos os dias.

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Abuso sexual de menores
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