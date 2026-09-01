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Centenas de idosos sinalizados e em situações de risco social

A Polícia de Segurança Pública já detetou 182 idosos em risco social desde o final de julho. A falta de autonomia e o isolamento são os principais fatores de alarme identificados na 14.ª edição desta iniciativa nacional, que se mantém no terreno até 25 de setembro.
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A Polícia de Segurança Pública (PSP) sinalizou desde 27 de julho 284 idosos, dos quais 182 encontravam-se em situações de risco social, no âmbito da operação “A Solidariedade Não Tem Idade”, que termina a 25 de setembro.

No âmbito da 14.ª edição da operação “A Solidariedade Não Tem Idade – a PSP com os Idosos”, que se realiza em todo o território nacional entre 27 de julho e 25 de setembro, a força de segurança realizou 386 contactos individuais de prevenção criminal, resultando na sinalização de 284 idosos.

De acordo com o balanço intercalar da PSP, 77 idosos foram sinalizados por falta de autonomia – sendo este o fator de risco mais predominante – 59 por suspeita de serem vítimas da prática reiterada de crimes e 48 por ausência de rede de contactos.

Foram também sinalizados 34 idosos por apresentarem quadro clínico grave que exigia acompanhamento médico imediato, 26 por habitarem em condições de vida degradantes, 21 por insuficiência económico-financeira e 19 por exclusão social completa.

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“Na presente edição desta operação, e em comparação com o período homólogo do ano transato, a PSP sinalizou mais idosos por se encontram em situações relacionadas com a problemática do isolamento social, nomeadamente ausência de rede de contactos (+29 casos) e exclusão social completa (+12 casos)”, adianta a força de segurança em comunicado.

O principal objetivo da operação é, segundo a PSP, intensificar o contacto direto e o diálogo com a população idosa (+65 anos), visando a deteção, tão precoce quanto possível, de casos de fragilidade social, vulnerabilidade física e/ou psíquica e suspeitas de crimes contra a integridade física.

Visa igualmente a promoção do apoio imediato e necessário através de respostas concertadas com as entidades parceiras.

Esta operação de cariz preventivo é realizada desde 2012 de forma anual, maioritariamente através dos Polícias afetos às Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima (EPAV).

Complementarmente, a PSP continua a disponibilizar o programa Estou Aqui Adultos, iniciado em 2015 em parceria com a Fundação Altice, destinado a pessoas com potencial de perturbação da referenciação espácio temporal.

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Desde o início do programa, a PSP já promoveu o reencontro com as suas famílias de 84 pessoas que se encontravam perdidas ou desorientadas.

Desde 2015, até à presente data, já foram atribuídas mais de 15.466 pulseiras. Atualmente, 5680 pessoas usufruem deste mecanismo de proteção adicional.

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