Caso Luís Neves: PS diz que situação "atingiu o limite do admissível" e pede decisões difíceis a Montenegro

Relacionados
MAI adjudica 4,5 M a grupo bracarense DST com ligações a empreiteiro de Barcelos
PJ. Amigo de Neves também fez obras na casa do financeiro
Governo manda investigar funcionamento da PJ após polémicas sobre Luís Neves
A polémica em torno do ministro da Administração Interna continua a subir de tom e está agora a colocar nova pressão sobre o primeiro-ministro. O PS considera que os mais recentes desenvolvimentos representam um "momento limite" para o Governo e defende que Luís Montenegro deve agir para salvaguardar o normal funcionamento das instituições.
PS diz que situação "atingiu o limite do admissível"
Em declarações à agência Lusa, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, afirmou que a situação envolvendo Luís Neves "atingiu o limite do admissível no quadro do normal funcionamento das instituições".
O dirigente socialista criticou o facto de o Ministério da Justiça ter avançado com uma auditoria ao funcionamento da Polícia Judiciária relacionada com o período em que Luís Neves liderava aquela polícia.
"Já temos o Governo a investigar o Governo, a ministra da Justiça a promover o inquérito às atividades de um colega de Governo", afirmou.
Apelo direto a Luís Montenegro
Para o PS, cabe agora ao primeiro-ministro assumir a responsabilidade política pela situação.
Eurico Brilhante Dias recordou que José Luís Carneiro já tinha alertado Luís Montenegro para a necessidade de tomar medidas que garantissem o respeito pelas instituições democráticas.
"Exortamos o senhor primeiro-ministro a pôr ordem no Governo e a defender o respeito pelas instituições", afirmou.
Questionado sobre se Luís Neves deveria abandonar o Governo, o líder parlamentar evitou responder diretamente, mas insistiu que o chefe do Executivo terá de tomar "decisões difíceis".
PS fala em "momento limite"
Os socialistas consideram que a situação coloca a própria Polícia Judiciária sob um escrutínio sem precedentes.
Segundo Eurico Brilhante Dias, o problema não está apenas na investigação em si, mas na circunstância de existir um membro do Governo a promover um inquérito relacionado com outro ministro.
"O escrutínio é necessário, mas também é necessário salvaguardar as instituições", defendeu.
Auditoria foi anunciada na quinta-feira
Na quinta-feira, o Ministério da Justiça confirmou que ordenou uma avaliação interna ao funcionamento da Polícia Judiciária na sequência das notícias relacionadas com o período em que Luís Neves exerceu funções como diretor nacional.
Em paralelo, a Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça realizará também uma auditoria à PJ.
Luís Neves reagiu à decisão dizendo estar "absolutamente tranquilo" e disponível para colaborar sempre que necessário.