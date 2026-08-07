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Caso Luís Neves: PS diz que situação "atingiu o limite do admissível" e pede decisões difíceis a Montenegro

A pressão política em torno do ministro da Administração Interna continua a aumentar. Depois de ter sido anunciada uma auditoria à Polícia Judiciária, os socialistas consideram que a situação ultrapassou "o limite do admissível" e pedem uma intervenção do primeiro-ministro.
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Caso Luís Neves: PS diz que situação "atingiu o limite do admissível" e pede decisões difíceis a Montenegro

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O Ministério da Justiça determinou uma auditoria interna à Polícia Judiciária e uma segunda inspeção da Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça, na sequência das notícias sobre o funcionamento da PJ durante os mandatos de Luís Neves, atual ministro da Administração Interna.
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A polémica em torno do ministro da Administração Interna continua a subir de tom e está agora a colocar nova pressão sobre o primeiro-ministro. O PS considera que os mais recentes desenvolvimentos representam um "momento limite" para o Governo e defende que Luís Montenegro deve agir para salvaguardar o normal funcionamento das instituições.

PS diz que situação "atingiu o limite do admissível"

Em declarações à agência Lusa, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, afirmou que a situação envolvendo Luís Neves "atingiu o limite do admissível no quadro do normal funcionamento das instituições".

O dirigente socialista criticou o facto de o Ministério da Justiça ter avançado com uma auditoria ao funcionamento da Polícia Judiciária relacionada com o período em que Luís Neves liderava aquela polícia.

"Já temos o Governo a investigar o Governo, a ministra da Justiça a promover o inquérito às atividades de um colega de Governo", afirmou.

Apelo direto a Luís Montenegro

Para o PS, cabe agora ao primeiro-ministro assumir a responsabilidade política pela situação.

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Eurico Brilhante Dias recordou que José Luís Carneiro já tinha alertado Luís Montenegro para a necessidade de tomar medidas que garantissem o respeito pelas instituições democráticas.

"Exortamos o senhor primeiro-ministro a pôr ordem no Governo e a defender o respeito pelas instituições", afirmou.

Questionado sobre se Luís Neves deveria abandonar o Governo, o líder parlamentar evitou responder diretamente, mas insistiu que o chefe do Executivo terá de tomar "decisões difíceis".

PS fala em "momento limite"

Os socialistas consideram que a situação coloca a própria Polícia Judiciária sob um escrutínio sem precedentes.

Segundo Eurico Brilhante Dias, o problema não está apenas na investigação em si, mas na circunstância de existir um membro do Governo a promover um inquérito relacionado com outro ministro.

"O escrutínio é necessário, mas também é necessário salvaguardar as instituições", defendeu.

Auditoria foi anunciada na quinta-feira

Na quinta-feira, o Ministério da Justiça confirmou que ordenou uma avaliação interna ao funcionamento da Polícia Judiciária na sequência das notícias relacionadas com o período em que Luís Neves exerceu funções como diretor nacional.

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Em paralelo, a Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça realizará também uma auditoria à PJ.

Luís Neves reagiu à decisão dizendo estar "absolutamente tranquilo" e disponível para colaborar sempre que necessário.

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