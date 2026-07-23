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Caso Luís Neves. Não é um pequeno monte, são mais de 50 hectares

.. E foi comprado por um preço imbatível. Aparenta ser modesto, mas tem um vasto terreno. Câmara já foi ao local fazer uma inspeção.
Bruno Horta e Felícia Cabrita (SOL), Sandra Felgueiras, Nuno Guedes, Cátia Esteves e Luís Vigário (TVI/CNN Portugal)
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As imagens da propriedade alentejana do ministro da Administração Interna surgiram pela primeira vez nas páginas do SOL em 10 de julho e estão hoje por tudo quanto é ecrã, graças aos drones que as estações de televisão enviaram para São Teotónio, concelho de Odemira.

De repente, o país descobriu um monte modesto com verdete numa piscina dita tanque. Monte minúsculo, disseram uns. De mau gosto, acrescentaram outros.

Na Rádio Observador, o ex-deputado socialista Sérgio Sousa Pinto ironizou na semana passada ao dizer que o monte «é o sonho de qualquer veraneante» e que a piscina é «quase olímpica». Acrescentou que a discussão sobre as obras de remodelação do monte, e a comprovada falta de licenciamento camarário, é «ridícula» e típica de um país de «fariseus» com «alguma dose de hipocrisia e maledicência».

Mas o monte não é um simples monte. Nem estamos a falar de apenas dois montes, como se pensava inicialmente. Há um terceiro. E nenhum deles é incapaz de fazer sonhar veraneantes.

Luís Neves e a família são proprietários, na freguesia de São Teotónio, de enormes parcelas de terreno à volta das casas, compradas nos últimos anos por valores abaixo dos preços de mercado.

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São pelo menos 50 hectares, ao que apurámos com base em certidões do Registo Predial, que são públicas, conjugadas com a declaração de rendimentos e património que o próprio ministro entregou à Entidade Para a Transparência, que também é pública.

Equivalem, portanto, a 50 campos de futebol. Bastante acima da média nacional. Segundo o mais recente inquérito à estrutura das explorações agrícolas, publicado em 2023 pelo Instituto Nacional de Estatística, a dimensão média dos latifúndios em Portugal é de 14,8 hectares.

O primeiro terreno, e mais antigo, é o Corrego da Fonte. Uma área total de 9,6 hectares com culturas de sobro e olival. Foi comprado pela mulher do ministro, Ana Lúcia de Campos Neves, em setembro de 2011 por 100 mil euros, atesta a escritura, que consultámos.

O segundo e o terceiro foram comprados ao mesmo tempo, em fevereiro de 2024, e estão em nome dos dois, que são casados em regime de comunhão de adquiridos.

O que se designa por Corte Enxara tem apenas quase meio hectare com vinha e olival. Custou 110 mil euros. O outro é o Corgo da Fonte, o mais falado dos montes, onde existe a piscina a que o ministro chama tanque: 11,2 hectares também com sobro, olival e vinha. Preço de compra: 80 mil euros.

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A estes três acresce um terreno muito maior, também com monte, e até agora nunca referido pela comunicação social. Está afastado alguns quilómetros dos outros e aparece na certidão predial com a designação Pomba.

Tem 29,4 hectares, uma vasta área de sobreiros e uma casa de habitação com mais de 120 metros quadrados.

A compra da Pomba foi assinada apenas por Neves, em junho do ano passado, por 127,5 mil euros, diz a escritura. O valor está muito abaixo do preço de mercado. Agentes imobiliários locais garantiram-nos que a quantia deveria ter sido pelo menos o dobro.

Câmara já foi fiscalizar

Pelo menos nos dois montes principais, o empreiteiro João Santos Carvalho, da empresa Construbarcelos, tem feito obras de remodelação desde há dois anos . Isto depois de o mesmo empreiteiro ter sido contratado pela Polícia Judiciária entre 2019 e 2025 , por 17 vezes, segundo o Público, para remodelar sedes distritais na Guarda, em Évora e no Porto, ao tempo de Neves como diretor nacional daquela polícia, o que valeu a Carvalho 2.2 milhões de euros, segundo o Observador.

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O facto de as obras nos montes não estarem licenciadas, nem terem sido sequer comunicadas, já levou a Câmara Municipal de Odemira, liderada pelo socialista Hélder Guerreiro, a mandar fazer uma inspeção. Acresce que a zona é Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional, o que levanta enormes obstáculos a qualquer construção, como escreveu o Expresso.

«Face à informação veiculada pela comunicação social, o município já efetuou no terreno as diligências necessárias para a verificação técnica da legalidade das operações urbanísticas», transmitiu-nos esta semana uma porta-voz de Hélder Guerreiro.

Segundo a mesma fonte, a análise dos dados recolhidos encontra-se «em curso». A Câmara não adiantou prazos ou consequências, mas deixou em aberto a hipótese de Luís Neves ser obrigado a demolir o que tenha sido construído eventualmente à margem das regras.

Inquérito do MP e outro

As obras do empreiteiro de Barcelos nos montes alentejanos do ministro continuam a levantar dúvidas. Segundo Luís Neves, nas três entrevistas que deu em 12 de julho ao Now, à TVI e à CNN Portugal, as obras decorrem desde há dois anos sem orçamento, sem contrato, sem pagamento de mão-de-obra e sem faturas (apenas duas, no valor total de cinco mil euros, mas a título de «fundo de maneio», como alegou Luís Neves).

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A investigação Nascer do SOL/TVI/CNN Portugal perguntou esta semana à diretora-geral da Autoridade Tributária, Helena Borges, se a informalidade das obras suscita dúvidas ao Fisco, mas não obteve resposta.

O Expresso noticiou na terça-feira que o Ministério Público está a investigar uma outra alegada irregularidade de Luís Neves, relativa ao atrelado da PJ que foi descoberto à porta do Construbarcelos, havendo indícios de abuso de poder e descaminho. Neste inquérito, o MP alegadamente prescindiu da Judiciária, mas fontes bem colocados garantem que a Unidade Nacional de Combate à Corrupção, da PJ, está a coadjuvar o MP. Esta informação, que colocámos à PJ na quinta-feira, não foi desmentida.

Na sequência da notícia, Luís Neves fez uma declaração à imprensa, sem direito a perguntas: «Ainda bem que a investigação foi aberta».

Por contraste, a questão das obras nos montes ainda não terá dado origem a qualquer inquérito judicial.

Também não haverá qualquer investigação em curso do MP ao facto de num dos montes se encontrarem uma mesa e dois bancos construídos com madeiras de ferrovia, as quais pertencem ao património do Estado, como noticiámos em 17 de julho. Mas a Infraestruturas de Portugal adiantou-nos agora que «determinou a averiguação da situação».

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A PGR foi questionada na terça-feira pela investigação Nascer do SOL/TVI/CNN Portugal sobre se há mais algum inquérito que vise Luís Neves além daquele que envolve o atrelado. Não obtivemos resposta até à hora de fecho desta edição.

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